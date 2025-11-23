Период лавинной опасности начался в ВКО

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в регионе определено 325 участков, где возможно возникновение лавин.

— На этих участках расположены 93 километра автомобильных дорог и различные объекты. В случае схода лавины может возникнуть угроза жизни людей. Поэтому, если поступают предупреждения от службы «112», просим соблюдать осторожность и избегать маршрутов с повышенным риском, — предупредили спасатели.

Отмечается, что период лавинной опасности в области продлится до апреля. Жителям рекомендуют тщательно учитывать погодные условия перед выходом в горы.

Ранее сообщалось, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 ноября.