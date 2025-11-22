РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:45, 22 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 ноября

    Нацкомпания «КазАвтоЖол» представила информацию о текущей ситуации на дорогах страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 ноября
    Фото: Pexels

    По данным нацкомпании, ночью снято ограничение движения в Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Атырау — Орал» км 373–492 (поселок Чапаево-город Уральск).

    Тем временем в трех областях введено ограничение движения на дорогах.

    Павлодарская область:

    22 ноября 2025 года в 00:30 в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана). Ведется круглосуточное дежурство.

    Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу» (дальность 6 км.). Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул (3 км.).

    Выезд в сторону Павлодара села Калкаман открыт, въезд со стороны Астаны в Калкаман открыт.

    Северо-Казахстанская область:

    9 ноября 2025 года введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево). Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта здесь образовалось повреждение покрытия дороги.

    Восточно-Казахстанская область:

    До окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

    Ранее мы писали, что штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана.

    Теги:
    КазАвтоЖол Регионы Непогода Закрытие дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
