Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 22 ноября

По данным нацкомпании, ночью снято ограничение движения в Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Атырау — Орал» км 373–492 (поселок Чапаево-город Уральск).

Тем временем в трех областях введено ограничение движения на дорогах.

Павлодарская область:

22 ноября 2025 года в 00:30 в связи повреждением краевых балок пролетного строения транспортной развязки, введено временное ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» перекрытие участка Транспортной развязки «Калкаман» (въезд в поселок Калкаман и выезд в сторону города Астана). Ведется круглосуточное дежурство.

Альтернативное движение в сторону Астаны будет осуществляться через ТР Береке «Калкаман-Аксу» (дальность 6 км.). Въезд в Калкаман со стороны города Павлодара будет осуществляться через ТР Баянаул (3 км.).

Выезд в сторону Павлодара села Калкаман открыт, въезд со стороны Астаны в Калкаман открыт.

Северо-Казахстанская область:

9 ноября 2025 года введено ограничение движения для всех видов транспортных средств на автодороге «Тимирязево — Сарыколь — граница области» км. 0-30 (участок граница Костанайской области — село Тимирязево). Ранее из-за обильных осадков и интенсивного движения большегрузного транспорта здесь образовалось повреждение покрытия дороги.

Восточно-Казахстанская область:

До окончания зимнего периода введено ограничение движения для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом на автодороге «Усть-Каменогорск — Алтай — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» км. 46-66, участок село Северное — город Серебрянск.

