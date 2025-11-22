Дожди и туман: штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

В Астане ожидается гололед. Ночью и утром туман.

Ночью в области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), на юге области сильные осадки (дождь, снег), днем на юге области осадки (дождь, снег). Ночью ожидаются низовая метель, гололед, днем на юге области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге, в центре области 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, востоке области сильный снег, днем на юге, востоке области снег. Ночью ожидаются низовая метель, гололед, днем на юге, востоке области низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, северный на западе, севере, юге области 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем 22 ноября, ночью 23 ноября на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер восточный на востоке области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на востоке, юге, в центре Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидается гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, в центре области Улытау ожидается гололед. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман.