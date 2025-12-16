Казахстан празднует День Независимости

Дата отмечается согласно Закону РК «О государственной независимости Республики Казахстан». В 1991 году именно 16 декабря Верховный Совет принял Закон «О независимости и суверенитете государства».

В преамбуле Закона сказано: «Верховный Совет Республики Казахстан, выражая волю народа Казахстана, признавая приоритет прав и свобод личности, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, иных общепризнанных нормах международного права, подтверждая право казахской нации на самоопределение, исходя из решимости создания гражданского общества и правового государства, осуществляя миролюбивую внешнюю политику, заявляя о своей приверженности принципу нераспространения ядерного оружия и процессу разоружения, торжественно провозглашает государственную независимость Республики Казахстан».

Провозглашение независимости стало точкой отсчета новейшей истории Казахстана, который получил возможность самостоятельно строить суверенное государство, развивать национальную экономику и культуру, проводить самостоятельную внешнюю политику.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев не раз подчеркивал, что святая обязанность всех казахстанцев — сохранить Независимость для будущих поколений, которым предстоит превзойти наши достижения.

День провозглашения Независимости — 16 декабря — также является днем памяти о трагических событиях, произошедших в декабре 1986 года в Алматы, когда казахская молодежь выразила протест против политики руководства СССР, ущемлявшего права и интересы национальных окраин.

16 декабря в стране является официальным выходным. В этот день в Астане и Алматы пройдут лекции, концерты, встречи, турниры и другие праздничные события.

Мероприятия также проводятся в регионах страны.