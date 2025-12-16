От разделения к IT: как изменилась экономика Казахстана за годы Независимости

Страна демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как занятость молодежи, рост валового внутреннего продукта и тарифы на электроэнергию. В этой связи агентство Kazinform решило проанализировать ключевые экономические решения, сыгравшие важную роль в формировании истории государства, а также оценить их последствия.

Для всесторонней оценки динамики экономического развития целесообразно условно выделить несколько этапов. Это связано с тем, что политическая и социальная ситуация в разные годы требовала принятия принципиально новых экономических решений. Мировые финансовые кризисы, особенности бюджетной политики и характер межгосударственных отношений неоднократно оказывали влияние на экономический потенциал страны, меняя траекторию ее развития.

Начало. Шаг к рыночной экономике

Период распада Советского Союза стал для Казахстана серьезным испытанием. Процесс становления самостоятельного государства сопровождался значительными экономическими трудностями. Многолетняя, выстроенная по плановому принципу промышленная система в одночасье остановилась, что незамедлительно отразилось на уровне жизни населения. Резко возросло число безработных, начались задержки заработных плат и социальных выплат. В этих условиях перед Правительством встала сложнейшая задача — фактически с нуля выстроить финансовую систему государства, адаптировав ее к требованиям рыночной экономики. При этом ресурсы были ограничены, а практического опыта функционирования в рыночных условиях страна не имела.

Эксперты характеризуют данный этап как переходный. Вместе с тем именно этот период во многом определил дальнейший вектор экономического развития Казахстана. Были разработаны и приняты первые антикризисные программы, законы, направленные на поддержку предпринимательства, а также запущены рыночные реформы. Казахстанское общество столкнулось с изменениями, которые для мировой практики были привычными, но для страны являлись принципиально новыми: приватизация государственной собственности, либерализация цен, введение национальной валюты стали знаковыми и во многом переломными событиями.

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований Азамат Нурсеитов считает, что в период с 1990 по 1996 годы государство сделало наиболее рациональный выбор из возможных вариантов. Однако, несмотря на то, что принятые меры способствовали формированию рыночной экономики, для населения этот этап стал одним из самых тяжелых.

— Прежде всего следует признать, что в стране была заложена последовательная система рыночных институтов. Банковский сектор, страховые компании, налоговая система, таможенная служба, а также национальные компании получили правовое оформление и начали функционировать в рамках законодательства. Безусловно, эти шаги сопровождались падением валового внутреннего продукта и ростом уровня бедности, однако именно тогда были заложены основы нынешнего положения страны, в том числе ее лидерства в Центральной Азии. Практически все постсоветские государства прошли через аналогичный этап, — отметил Азамат Нурсеитов.

Первый этап Независимости сопровождался глубоким промышленным спадом и рекордными темпами инфляции. В таких условиях сохранение замкнутости было невозможным. Перед Казахстаном встала задача активного расширения внешнеэкономических связей и интеграции в глобальную экономику. С этой целью страна начала последовательно выстраивать взаимодействие с международными организациями. Были установлены официальные отношения с ОБСЕ, Организацией экономического сотрудничества, Всемирной таможенной организацией, Всемирным банком, Международным валютным фондом, ЕБРР, а также Исламским банком развития.

Второй этап. Сырьевой экспорт и Национальный фонд

Стратегические ориентиры развития экономики Казахстана во многом сформировались в период с 1997 по 2007 годы. Именно в это десятилетие руководство страны пришло к выводу, что сырьевой сектор способен стать ключевым драйвером экономического роста и основным инструментом выхода из кризиса. В кратчайшие сроки были наращены объемы добычи и экспорта нефти, активизировалась работа по привлечению инвестиций в крупные инфраструктурные и промышленные проекты. В результате валовой внутренний продукт Казахстана достиг наивысших показателей в Центральной Азии: если в 1997 году он составлял 1380 долларов США на душу населения, то к 2007 году увеличился до 6450 долларов США.

Экономист Бауыржан Искаков отмечает, что ориентация на сырьевой сектор в тот период была наиболее прагматичным решением.

— Направление экономики на экспорт сырья, прежде всего нефти, газа и металлов, стало наиболее рациональной моделью развития. Именно благодаря этому на такие крупные месторождения, как Карачаганак, Кашаган и Тенгиз, которые и сегодня обеспечивают значительную часть бюджетных поступлений, пришли крупные инвесторы. Это наглядное подтверждение того, что приоритет был отдан макроэкономической стабильности. Доходы от сырьевого сектора позволили в короткие сроки пополнить государственный бюджет и валютные резервы. Появились финансовые возможности для своевременной выплаты социальных пособий и восстановления инфраструктуры. Основой для создания Национального фонда стали именно доходы нефтегазовой отрасли. В то же время такая модель развития привела к росту зависимости экономики от сырьевых ресурсов. Несмотря на количественный рост, качественная диверсификация экономики в полной мере так и не была реализована, — подчеркнул эксперт.

По мнению экономиста Ерлана Карима, значительная часть месторождений, введенных в эксплуатацию в период с 1997 по 2007 годы, сегодня находится на стадии истощения. В этой связи особую актуальность приобретает поиск новых источников сырья.

— Каждый регион обладает собственным экономическим потенциалом, однако он используется не в полной мере. В качестве примера можно привести город Аркалык. В свое время здесь активно развивались добыча бокситов и производство алюминия. После исчерпания алюминиевых запасов город фактически стал преимущественно аграрным регионом. Между тем потенциал Аркалыка в производстве кирпича и других строительных материалов остается очень высоким. Это свидетельствует о необходимости системного развития исследований сырьевых ресурсов на региональном уровне, — отметил экономист.

Данный вопрос поднимался Президентом в очередном Послании народу Казахстана. В настоящее время в стране значительно активизировались геологоразведочные работы. В текущем году были выявлены 38 участков с прогнозными ресурсами меди, никеля, угля, золота и редкоземельных металлов. К 2026 году площадь геологического и геофизического изучения территории Казахстана должна достичь 2,2 млн квадратных километров.

Ключевым решением рассматриваемого этапа стало создание Национального фонда в 2000 году. Первоначально фонд задумывался как инструмент обеспечения финансовой безопасности государства. Азиатский финансовый кризис 1997–1998 годов и дефолт в Российской Федерации в 1998 году наглядно продемонстрировали, что при отсутствии устойчивых резервов страна рискует в короткие сроки утратить накопленные ресурсы. В этой связи с начала нового тысячелетия государство взяло курс на системное накопление избыточных доходов. В Национальный фонд направлялись налоговые поступления от нефтяного сектора, сверхдоходы, а также средства, полученные от приватизации государственного имущества.

До 2007 года средства Национального фонда исключительно аккумулировались и не использовались для финансирования бюджета или иных расходов. Однако после мирового финансового кризиса 2008 года подход был пересмотрен, и фонд стал одним из ключевых источников поддержки экономики. С тех пор ежегодно осуществляется трансферт средств в республиканский бюджет. Так, по итогам прошлого года доходы Национального фонда составили 8,82 трлн тенге, из которых 5,62 трлн тенге были направлены на финансирование государственных расходов.

Третий этап. Путь выхода из кризиса

В 2008 и 2014 годах мир столкнулся с глобальными финансовыми кризисами. Эти события в определенной степени повлияли и на экономическую структуру Казахстана. По словам экономиста Бауыржана Искакова, мировой кризис оказал воздействие на страну по трем основным каналам.

Прежде всего произошло снижение цен на нефть. Для государства, экономика которого во многом зависит от торговли сырьем, такие изменения означали существенные потери. Далее в сложной ситуации оказалась банковская система. Это не стало неожиданностью, поскольку источники финансирования многих финансовых организаций находились за пределами страны. Вслед за этим, в русле общемировых тенденций, начался спад в строительном секторе и на рынке ипотечного кредитования.

— В тот период государство перешло к рефинансированию банков, предприняло попытку сохранить устойчивость экономики через акционерное общество «Самрук-Қазына», а также направило бюджетные средства на реализацию инфраструктурных проектов. Эти меры, по сути, позволили предотвратить экономический коллапс, однако устранить структурную зависимость экономики не удалось. Уязвимым местом экономики Казахстана в то время оставалась ее зависимость от внешнеполитических факторов, — отметил эксперт.

Несмотря на кризисные явления, рост валового внутреннего продукта в расчете на душу населения не приостанавливался. В 2008 году данный показатель составил 8 120 долларов, в 2014 году он достиг 12 420 долларов. Правительство укрепляло финансовые резервы и начало выстраивать более тесное взаимодействие с международными организациями. В 2010 году Казахстан стал членом Таможенного союза, а в 2013 году присоединился к международной инициативе «Один пояс, один путь».

Четвертый этап. Когда началась диверсификация?

После мирового кризиса 2014 года стала очевидной необходимость развития альтернативных направлений экономики. Несмотря на то, что сырьевые отрасли обеспечивают стабильные доходы, рыночные цены на сырье подвержены колебаниям, что затрудняет формирование необходимых бюджетных поступлений. В этой связи в 2015–2019 годах был запущен первый этап политики диверсификации экономики. Приоритетное внимание стало уделяться развитию обрабатывающей промышленности, поддержке аграрного сектора и совершенствованию транспортных коридоров.

— С того момента, как диверсификация была поднята до уровня государственной политики, акцент начал смещаться в сторону отраслей с реальным потенциалом развития. Были запущены масштабные проекты в сферах агропромышленного комплекса, транспортно-логистической инфраструктуры, цифровой экономики и туризма. Проблема заключается не столько в самих отраслях, сколько в качестве управления и институциональной стабильности. Страна не ограничилась вложением бюджетных средств в проекты, а взяла курс на привлечение иностранных инвестиций. Для этого был улучшен инвестиционный климат, предоставлены налоговые льготы и созданы специальные экономические зоны, — отметил в своем анализе Бауыржан Искаков.

По словам эксперта, полная диверсификация экономики невозможна в краткосрочной перспективе. Именно поэтому реформаторские шаги, начатые в 2014 году, продолжаются до настоящего времени. При системной реализации политики диверсификации возможно снизить долю нефтегазового сектора во внутреннем валовом продукте с 30-35 процентов до 10-15 процентов, сократить долю сырьевых доходов в структуре бюджета и смягчить валютную зависимость.

Период 2015–2019 годов стал для Казахстана вторым этапом интеграции в международные экономические организации. В 2015 году страна стала членом Всемирной торговой организации, а также вступила в Евразийский экономический союз (2015).

По мнению Бауыржана Искакова, участие в международных объединениях имеет ряд преимуществ.

— Присоединение к международным организациям является крайне выгодным для рынка. Открываются новые торговые маршруты, сокращаются импортно-экспортные ограничения. К примеру, Евразийский экономический союз предоставил возможности для развития сырьевых направлений и транзитного потенциала, — отметил спикер.

Два этапа: от пандемии до налоговой реформы

В течение последних пяти лет экономика страны развивалась в русле общемировых тенденций. В 2020–2022 годах, вследствие пандемии COVID-19, акцент был сделан на развитие цифровой экономики, тогда как в последующие 1-2 года внимание сосредоточилось на проведении экономических реформ.

Коллаж: Kazinform / Freepik

В 2020 году мировой локдаун стал серьезным испытанием для страны. Экономика была вынуждена в кратчайшие сроки адаптироваться к новым условиям. В один момент миллионы людей оказались дома, что привело к заметному ослаблению экономической активности. Кроме того, для недопущения снижения доходов населения были реализованы три пакета антикризисных мер общим объемом 15 млрд долларов. В этому объему следует добавить средства, направленные на поддержку предпринимателей, пострадавших от пандемии. В результате стране удалось избежать глубокого экономического спада.

Ведущий научный сотрудник Института экономических исследований Азамат Нурсеитов считает, что последние два года были посвящены наращиванию объемов добычи нефти и борьбе с инфляцией. По его мнению, усилия Правительства и Национального банка по сдерживанию инфляционных процессов способствовали относительной стабилизации социально-политической сферы.

Эксперт также дал оценку экономическим решениям, принятым за 30 лет. По его словам, макроэкономические показатели стали одним из ключевых факторов укрепления позиций Казахстана в Центральной Азии.

— За годы Независимости были сформированы золотовалютные резервы и Национальный фонд. В рамках новых реформ были внедрены два контрциклических правила, направленных на снижение зависимости от нефтяных доходов: установлено ограничение на объем гарантированного трансферта из Национального фонда и принят новый Бюджетный кодекс. Результаты реформ уже заметны сегодня. В 2025 году ВВП превысил 310 млрд долларов, что составляет около 60 процентов экономики Центральной Азии. В стране на протяжении трех лет подряд фиксируется экономический рост на уровне более 5 процентов. ВВП на душу населения достиг 14 000 долларов, улучшились позиции в индексе человеческого развития, — отметил Азамат Нурсеитов.

Экономическая история страны включает шесть этапов, каждый из которых имеет собственное значение. Можно увидеть, что финансовые решения, принимавшиеся на каждом этапе, формировались в рамках потенциала человеческого капитала и имеющихся ресурсов. Очевидно, что будущие проекты также будут разрабатываться с опорой на цели и задачи, заложенные в эти периоды.