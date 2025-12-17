Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев сообщил о проводимой работе в данной сфере.

– За последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 млрд киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью – 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска, три станции перешли в «зеленую» зону, – сказал он.