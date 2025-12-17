РУ
    Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска в Казахстане

    Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска, а три станции перешли в «зеленую» зону. Об этом заявил Глава государства на торжественном мероприятии в Акорде, поздравляя  работников энергетической отрасли с профессиональным праздником, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев сообщил о проводимой работе в данной сфере.

    – За последние шесть лет выработка электроэнергии увеличилась на 16 млрд киловатт-часов. Это сопоставимо с годовым объемом потребления такого промышленно развитого региона, как Карагандинская область. В настоящее время электроэнергетическая система Казахстана объединяет 237 электрических станций с суммарной установленной мощностью 25 гигаватт и с фактически располагаемой мощностью – 21 гигаватт. Благодаря усилиям государства существенно повышена устойчивость энергообъектов и инженерно-коммунальных сетей. Количество технологических нарушений в прошлом отопительном сезоне сократилось на 27%. Девять ТЭЦ покинули «красную» зону риска, три станции перешли в «зеленую» зону, – сказал он.

