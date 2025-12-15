Дождь после 30-градусных морозов: в Усть-Каменогорске отменили занятия и закрыли трассы

Из-за неблагоприятных погодных условий учащиеся второй смены городских школ переведены на дистанционный формат обучения. Такое решение принято в связи с образованием гололеда и рисками для безопасности детей.

По данным синоптиков, 15 декабря в Восточном Казахстане ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, метель и гололед.

— Наиболее сложная обстановка прогнозируется в районах Шемонаиха, Риддер и Глубокое, где возможны сильные осадки. Температура воздуха по области будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Маркакольском районе — до минус 6 градусов, — отмечают в Казгидромете.

В самом Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки, метель и гололед, порывистый ветер до 15–20 м/с, температура воздуха — от 0 до +2 градусов.

Нестабильная погода сохранится и в ближайшие дни. 16–19 декабря в большинстве районов области прогнозируются снег и метель, с постепенным понижением температуры — ночью до –20…–23 градусов, днем — от –5 до –16 градусов, в отдельных районах — до –19 мороза.

На фоне резкого перепада температур и осадков в виде дождя с последующим похолоданием в регионе временно закрыли ряд автомобильных дорог. По информации ВКОФ ТОО «КАЖсервис», 15 декабря с утра и в течение дня было ограничено движение для всех видов автотранспорта на ключевых республиканских трассах.

— В частности, закрыты участки автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» (1013–1062 км и 1104–1191 км), а также направления «Усть-Каменогорск — Семей», «Усть-Каменогорск — Алтай — Улкен Нарын — Катон-Карагай — Рахмановские ключи» и «Усть-Каменогорск — Риддер — граница РФ», — рассказал директор ВКО филиала ТОО «Кажсервис» Нурлан Азимбаев.

Причиной стало резкое ухудшение дорожно-климатических условий — дождь, переходящий в снег, гололед, сильный ветер и угроза безопасности движения. Ограничения действуют для всех видов транспорта, за исключением спецтехники дорожных служб. Ориентировочное время открытия трасс — утро 16 декабря.

Спасательные службы и дорожные организации призывают жителей региона учитывать погодную обстановку, по возможности отказаться от дальних поездок и следить за официальной информацией.

Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 декабря. МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности.