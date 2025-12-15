МЧС обратилось к казахстанцам

Также в ведомстве рекомендовали жителям сельской местности воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.

— Проводится информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки СМС-сообщений, а также через интернет-ресурсы и социальные сети. МЧС обращает внимание населения на повышенную опасность выхода на неокрепший лёд в зимний период и настоятельно рекомендует строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

Кроме того, в регионах страны подготовлено 1 681 пунктов обогрева. 40 трассовых медико-спасательных пунктов МЧС будут использованы как пункты обогрева.

