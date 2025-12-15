РУ
    МЧС обратилось к казахстанцам

    МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях, передает агентство Kazinform.

    погода, боран, метель, дорога
    Фото: Агибай Аяпбргенов / Kazinform

    Также в ведомстве рекомендовали жителям сельской местности воздерживаться от длительных пеших прогулок в условиях ухудшения погоды.

    — Проводится информирование населения об ухудшении погодных условий и закрытии автодорог путем доведения штормовых предупреждений, рассылки СМС-сообщений, а также через интернет-ресурсы и социальные сети. МЧС обращает внимание населения на повышенную опасность выхода на неокрепший лёд в зимний период и настоятельно рекомендует строго соблюдать меры безопасности при нахождении на водоемах, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации подготовлена группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и 14 тыс. единиц техники.

    Кроме того, в регионах страны подготовлено 1 681 пунктов обогрева. 40 трассовых медико-спасательных пунктов МЧС будут использованы как пункты обогрева.

    Ранее мы писали о том, какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 декабря.

