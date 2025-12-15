Какие трассы в Казахстане закрыты и открыты 15 декабря

По данным нацкомпании, 15 декабря в 07:00 в связи со стабилизацией погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Западно-Казахстанская область

на участке автодороги «Актобе-Уральск-граница РФ» км.394-526 (участок поселок Жымпиты — граница Актюбинской области).

Актюбинская область

на участке автодороги республиканского значения «Актобе-Уральск-граница РФ» км. 526-702, (участок граница ЗКО — поселок Маржанбулак).

Кызылординская область

на участке автодороги республиканского значения «граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-граница КНР» км. 1362-1806, (участок город Аральск — город Кызылорда.)

Ограничение движения

Частичные ограничения движения в связи с ухудшением погодных условий действуют на следующих дорогах:

Акмолинская область

на участке автодороги «Астана –Кокшетау — Петропавлск» км 18-232 (городАстана — город Щучинск).

Закрыто для всех видов транспорта

Область Абай

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 971-1013 (село Калбатау — граница Восточно-Казахстанской области).

Восточно-Казахстанская область

на участке автодороги «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонайха — граница РФ» км. 1013-1062, (участок граница Абайской области — пост Рубеж).

Ориентировочное время открытие дороги — 15 декабря в 13:00.

Павлодарская область

на автодороге «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 191-390 (от гр. РФ до села Мичурино);

на автодороге «Гр. КНР — Майкапшагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — гр. РФ (п/п Урлютобе)» км 427-587 (от поселка Кенжеколь до гр. Абайской области);

на автодороге «Павлодар — Шарбакты — гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0–112 (от города Павлодар до границы РФ);

на автодороге «Астана-Щидерты-Павлодар-Успенка– гр. РФ (п/п Шарбакты)» км 0-152 (от города Павлодар до гр.РФ);

на автодороге «Западный обход города Павлодар через мостовой переход реки Иртыш» км 0-15 (от поселка Кенжеколь до города Аксу);

на автодороге «Атамекен-Аксу-Коктобе-Большой Акжар-Курчатов» км 0-220 (от поселка Атамекен до гр. Абайской области);

на участке автодороги «Атамекен-Иртышск-гр.РФ» км. 0-263 (п.Атамекен-гр. РФ);

на участке автодороги «Астана-Щидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 200-415 уч. гр. Акмолинской области-п. Атамекен;

на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Щидерты» км. 1135-1206, (уч. гр.Карагандинской обл. — п. Щидерты);

на автодороге «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 0-231, (уч. п.Калкаман- гр.Карагандинской обл.);

на участке автодороги «Астана-Щидерты-Павлодар-Успенка-гр.РФ» км. 200-254 уч. гр. Акмолинской области-п. Щидерты.

Жамбылская область

на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 2005-2152 (уч гр. Карагандинской обл. — с. Бурылбайтал.)

Карагандинская область

на автодороге «Астана — Караганды — Алматы» км. 592-750 (участок город Балхаш — граница Жамбылской области);

на автодороге «Караганда — Аягоз — Бугаз» км. 17-217 км (город Караганда — п. Каркаралы);

на автодороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 788-906 уч. гр.Улытауской обл.-с.Топар;

на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км. 248-592, уч. с. Атамекен-г.Балхаш;

на автодороге «Астана-Караганда-Алматы» км 92-164 (гр.Акмолинской обл.- ПВП Темиртау);

на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 970-1067, (уч. г. Караганда — п.Молодежный);

на автодороге «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 51-101 (уч. от гр. Акмолинской обл. — до п.Нура);

на автодороге «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Щидерты» км. 1067-1135, (уч. п.Молодежный — гр.Павлодарской обл.);

на автодороге «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» км. 231-324, (уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара.);

Костанайская область

на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 218-232 (село Октябрьское-гр. Акмолинской области).

Акмолинская область

на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, (уч. гр.Костанайской обл.-п.Сурган)

на автодороге «Жаксы-Есиль-Бузулук» км. 0-82, уч. (п. Жаксы- п.Бузулук)

на автодороге «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км. 377-553, (уч. Гр Костанайской области -п.Сурган)

на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 256-407, (уч. гр. СКО-г.Атбасар)

на автодороге «Астана — Караганда — Алматы» км 30-92 (ПВП Жибек Жолы — гр.Карагандинской обл.);

на автодороге «Астана-Коргалжын» км. 36-180, (уч. с. Акмол-с.Каражар);

на автодороге «Астана — Кабанбай батыра — Нура — Темиртау», км. 35-51 (уч. п. Кабанбай батыр- гр. Карагандинской обл.);

на автодороге «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (в обход) — граница РФ (п/п Кайрак)» км.16-256 (уч. г. Астана-г.Атбасар);

на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (уч. г. Астана — до гр. Павлодарской области);

на дороге «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Шидерты» км. 788-906 уч. гр.Улытауской обл.-с.Топар.

на участке автодороги «Жезказган-Аркалык-Петропавловск» км 377-440, с границы Костанайской области до города Державинск.

Северо-Казахстанская область

на автодороге «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр.РФ» км. 834-856, (уч. с. Чистополье — граница Акмолинской обл.)

Жамбылская область

автодорога «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 534-593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области).

Туркестанская область

автодорога «граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 593-654 (от границы Жамбылской области до села Машат).

Область Улытау