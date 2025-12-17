Инженеры-энергетики из Мангистауской области получили госнаграды от Президента Казахстана

На торжественной встрече в Акорде Президент отметил, что в этом году в рамках Года рабочих профессий особое внимание уделяется рабочим, он поздравил специалистов энергетической сферы с профессиональным праздником.

— Энергетический сектор — это сектор стратегического значения для нашей страны. Без стабильного источника энергии невозможно построить мощное государство. Работа в энергетическом секторе означает вклад в развитие нашей страны. Ведь плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек в стране. Обеспечивать светом и теплом каждый дом — это ответственная миссия. Выражаю всем вам искреннюю благодарность за ваш труд, — обратился к энергетикам Президент.

Фото: Акорда

Среди тех, кто получил высшую награду — Амандык Есжанов, работник ТЭЦ № 1 ТОО «МАЭК». Простой рабочий, ремонтник-слесарь теперь служит примером для всей страны. За многолетнюю службу в энергетическом секторе он был награжден орденом «Еңбек Даңқы» lll степени.

Фото: Акорда

Еще один заметный представитель профессии — ветеран труда начальник службы надежности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Александр Хван был удостоен ордена «Құрмет».