С начала зимы из снежных заносов в Казахстане спасли более тысячи человек

— С начала зимнего периода, с 1 ноября 2025 года, из снежных заносов спасено и эвакуировано 1 137 человек, в том числе 129 детей. Также вызволено 199 единиц техники, — отметил начальник управления Департамента ликвидации ЧС Магомед Ахриев в ходе брифинга.

По его словам, в целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода в стране сформирована группировка сил и средств численностью более 44 тыс. человек и свыше 14 тыс. единиц техники. Определены задачи центральных государственных и местных исполнительных органов.

— В регионах страны подготовлен 1 681 пункт обогрева. Кроме того, 40 трассовых медико-спасательных пунктов будут использоваться как пункты обогрева, — добавил представитель МЧС.

На базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС функционирует республиканский оперативный штаб, аналогичные штабы созданы во всех 17 регионах страны.

Для оценки готовности органов управления и сил гражданской защиты заблаговременно во всех регионах проведено командно-штабное учение «Кыс-2025».

В свою очередь в РГП «Казгидромет» сообщили, что обширный циклон продолжит оказывать влияние на большую часть территории страны, в связи с чем ожидаются снег, метели и усиление ветра. На юге и юго-востоке прогнозируются осадки в виде дождя и снега, а также гололед и туман.

Ранее МЧС обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать меры предосторожности, следить за штормовыми предупреждениями и не выезжать в дальние поездки при неблагоприятных погодных условиях.