Глава государства принял участие в бизнес-форуме «Центральная Азия – Япония»

Наряду с Главой нашего государства в мероприятии приняли участие Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках бизнес-форума прошли сессии на темы: «Зеленое развитие и устойчивость», «Цифровая трансформация и взаимосвязанность», «Финансы, человеческие ресурсы и развитие социальной системы для бизнеса», а также встречи между представителями деловых кругов стран Центральной Азии и Японии.

По итогам официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева и бизнес-форума «Центральная Азия – Япония» подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water. Кроме того, Глава государства также предложил Astana Hub и Alem.ai сделать платформой для Токийской инициативы и открыть в Казахстане представительства японских университетов, отметил приоритеты взамодействия с Японией в туризме и спорте.

По итогам саммита «Центральная Азия – Япония» принята Токийская декларация.