Следующий саммит «Центральная Азия – Япония» состоится в Казахстане

Председательство в данном формате переходит к казахстанской стороне.

Главы государств Центральной Азии и Премьер-министр Японии приняли решение о проведении следующего саммита в Казахстане.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water. Кроме того, Глава государства также предложил Astana Hub и Alem.ai сделать платформой для Токийской инициативы и открыть в Казахстане представительства японских университетов, отметил приоритеты взамодействия с Японией в туризме и спорте.