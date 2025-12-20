Казахстан предлагает создать международную организацию UN Water

— Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли.

Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН — UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике.

Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года, — заявил Касым-Жомарт Токаев.