Казахстан предлагает создать международную организацию UN Water
Особый интерес для нас представляет японский опыт автоматизации и цифровизации водной отрасли. Об этом заявил Глава государства во время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Можно было бы разработать совместную программу по развитию водного хозяйства с включением таких критически важных мер, как обмен передовыми технологиями водосбережения, совместные научные исследования и сотрудничество в сфере дистанционного зондирования Земли.
Казахстан предлагает создать новую международную организацию под эгидой ООН — UN Water International Organization, которая могла бы объединить разрозненные мандаты других организаций по водной проблематике.
Приглашаем японских политиков, общественных деятелей, предпринимателей, экспертов принять участие в Региональном экологическом саммите, который состоится в Астане в апреле следующего года, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря.