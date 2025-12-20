Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония»

— Проведение такого важного форума в Токио — уникальном по уровню своего развития мегаполисе — событие большого значения для Казахстана и, полагаю, для всей Центральной Азии. Символично, что именно Япония в лице бывшего министра иностранных дел г-жи Ёрико Кавагучи инициировала создание Диалога «Центральная Азия — Япония». Первое заседание на уровне министров иностранных дел состоялось в Астане в 2004 году. Это событие стало примером для запуска аналогичных платформ Центральной Азии с другими крупными государствами, — заявил Президент Казахстана.

По его мнению, подобные саммиты демонстрируют усиление международной субъектности Центральной Азии и ее существенной роли в международных процессах.

— Казахский народ с неизменным уважением относится к истории, традициям, культуре японского народа. Японская философия зиждется на ценностях согласия, сдержанности, мудрости, и это импонирует казахскому народу. Еще в VII веке принц Сётоку говорил о гармонии как о высшей ценности, призывая к единству и сотрудничеству. Япония вступила в историческую эпоху «Рэйва» — «Прекрасной гармонии». Нынешние взаимоотношения Японии со странами Центральной Азии уходят своими корнями в давнее прошлое, когда наши народы были объединены Великим Шелковым путем, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Также прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров подписано 14 документов. Затем Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

19 декабря на встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.

Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.

Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке.