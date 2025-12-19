Hitachi Construction Machinery предложили локализацию производства в Казахстане

В ходе встречи были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества горнорудных предприятий Казахстана с японской компанией.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан, являющийся ключевым партнером Hitachi Construction Machinery в регионе, готов углублять взаимовыгодные контакты.

По мнению Президента, важно сосредоточить дальнейшие усилия на локализации производства и ремонте оборудования для разработки рудных месторождений.

Как полагает Касым-Жомарт Токаев, перспективными направлениями в совместной работе также могут стать цифровизация, внедрение «зеленых» технологий и автономных транспортных систем.

Как сообщил Масафуми Сэнзаки, разработка и применение высокотехнологичных, низкоуглеродных и безопасных решений является одной из приоритетных целей HСМ как на глобальном уровне, так и в рамках реализации проектов в Казахстане.

Hitachi Construction Machinery – один из ведущих мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. Изготовленные компанией экскаваторы, карьерные самосвалы и другая техника используются в более чем 150 странах, в том числе на крупных месторождениях Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно и с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев одобрил участие компании Mitsui в строительстве производственного комплекса в Астане по капитальному ремонту и восстановлению оборудования.

Между тем компания Komatsu предлагает создать в Казахстане учебный центр для механиков и инженеров.