    11:37, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Komatsu предлагает создать в Казахстане учебный центр для механиков и инженеров

    Глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя совета директоров компании Komatsu Хироюки Огаву
    Фото: Акорда

    В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.

    Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.

    По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.

    Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.

    Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров. 

    Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.

    Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники. 

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

    Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно и с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев одобрил участие компании Mitsui в строительстве производственного комплекса в Астане по капитальному ремонту и восстановлению оборудования.

    Жанара Мухамедиярова
