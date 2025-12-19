Komatsu предлагает создать в Казахстане учебный центр для механиков и инженеров

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев отметил, что Komatsu является надежным и проверенным временем партнером Казахстана, вносящим весомый вклад в развитие горнодобывающей инфраструктуры страны.

Президент приветствовал решение компании реализовать проект по строительству в Астане производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению техники.

По словам Хироюки Огава, Центральная Азия является стратегически важным рынком с высоким потенциалом и значительными возможностями. По его словам, новый комплекс станет крупнейшим хабом в регионе, который сократит время и стоимость ремонта компонентов для горнодобывающих компаний и обеспечит оперативное сервисное обслуживание.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в локализации производства и дальнейшем укреплении промышленного сотрудничества между странами, получении передовых технологий для повышения конкурентоспособности национальной экономики.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки кадров.

Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Komatsu по созданию в нашей стране регионального учебного центра для операторов, механиков и инженеров, отметив, что данный проект станет важным вкладом в развитие человеческого капитала и углубление промышленного партнерства.

Komatsu является одной из крупнейших в мире машиностроительных корпораций, специализирующихся на производстве строительной, горнодобывающей, дорожной и индустриальной техники.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно и с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев одобрил участие компании Mitsui в строительстве производственного комплекса в Астане по капитальному ремонту и восстановлению оборудования.