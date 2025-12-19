Токаев одобрил участие Mitsui в строительстве производственного комплекса в Астане
Президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией.
В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.
Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане.
Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.
В рамках визита Президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.
Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно и с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару.