    11:02, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Токаев одобрил участие Mitsui в строительстве производственного комплекса в Астане

    Президент Казахстана провел встречу с председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    Глава государства поблагодарил руководство Mitsui за активную деятельность в Казахстане и вклад в укрепление экономического сотрудничества с Японией.

    В настоящее время компания играет важную роль в формировании международных цепочек поставок, развитии инфраструктуры, энергетики и промышленности.

    а
    Фото: Акорда

    Президент заявил о заинтересованности в расширении присутствия Mitsui в ключевых секторах экономики Казахстана. В частности, он одобрил планы компании участвовать в строительстве производственного комплекса по капитальному ремонту и восстановлению оборудования в Астане.

    Областями, представляющими взаимный интерес, также являются критически важные минералы, транспорт и логистика, внедрение технологий, направленных на предотвращение стихийных бедствий.

    В рамках визита Президента Казахстана в Токио запланировано подписание меморандумов по реализации в Казахстане ряда совместных проектов с компанией Mitsui.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами. 

    Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно и с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Япония Президент Казахстана Сотрудничество
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
