    14:11, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями - Токаев о реформе ООН

    Касым-Жомарт Токаев, выступая с лекцией в Университете ООН, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    Президент обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами.

    Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    – Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы – суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров – должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку Организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем, – считает Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН.

    Также, сегодня Глава государства обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

    Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.

    Касым-Жомарт Токаев Япония Президент Казахстана ООН
