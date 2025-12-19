Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями - Токаев о реформе ООН

Президент обратил внимание на то, что возможности ООН все больше сдерживаются вследствие растущей геополитической поляризации и снижения доверия между крупными державами.

Поэтому, как было сказано далее, всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

– Любая значимая реформа должна начинаться с подтверждения приверженности Уставу ООН. Его основные принципы – суверенитет, территориальная целостность и мирное урегулирование споров – должны соблюдаться неукоснительно и без каких-либо исключений. Однако отдельные положения Устава уже не отражают реалии XXI века, в том числе те, которые несправедливы по отношению к Японии и другим странам, оказывающим значительную поддержку Организации. Мир изменился, а Устав не поспевает за этими изменениями. Считаю, что настало время для ответственного диалога о том, как обеспечить его надежность и актуальность в будущем, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана выступил с лекцией в Университете ООН.

Также, сегодня Глава государства обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.