Президент Казахстана прибыл на официальный прием в честь глав стран ЦА в Токио
Президент Казахстана прибыл в Государственный дворец Акасака для участия в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретила Санаэ Такаичи.
Завтра Глава государства примет участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония».
Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.
Ранее он посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».
Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.