Президент Казахстана прибыл на официальный прием в честь глав стран ЦА в Токио

Касым-Жомарта Токаева встретила Санаэ Такаичи.

Фото: Акорда

Завтра Глава государства примет участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония».

Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

Ранее он посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.