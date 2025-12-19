РУ
    16:33, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана прибыл на официальный прием в честь глав стран ЦА в Токио

    Президент Казахстана прибыл в Государственный дворец Акасака для участия в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева встретила Санаэ Такаичи.

    Фото: Акорда

    Завтра Глава государства примет участие в первом саммите Диалога «Центральная Азия — Япония».

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    Ранее он посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Автор
