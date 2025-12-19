РУ
    Президент: Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой сотрудничества в мире

    Глава государства, выступая с лекцией в Университете Организации Объединенных Наций в Токио, представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    – Количество и интенсивность вооруженных конфликтов во всем мире достигли самого высокого уровня за последние десятилетия, а глобальные военные расходы в прошлом году составили рекордных 2,7 трлн долларов. В то же время соперничество между ведущими державами достигло наивысшей степени, что уже привело к неспособности Совета Безопасности Организации Объединенных Наций решать какие-либо крупномасштабные международные конфликты, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

    По его мнению, для эффективного функционирования институтов международное сообщество остро нуждается в восстановлении взаимного доверия и предсказуемости.

    – Обновленная культура стратегического доверия должна стать основой международного сотрудничества и процесса коллективного принятия решений. В этом ключе Казахстан последовательно продвигает данные принципы через такие инициативы, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Нет сомнений в том, что ни одно государство не сможет в одиночку справиться с сегодняшними вызовами. Только принципиальные и эффективные совместные действия могут дать долгосрочные результаты. В этом контексте ООН должна и в дальнейшем играть центральную роль в международных отношениях как универсальная и безальтернативная организация, – убежден Президент Казахстана.

