От церемоний до соглашений: японские СМИ о визите Касым-Жомарта Токаева

JIJI PRESS сообщило, что Император Японии Нарухито принял Президента Казахстана в Императорском дворце в Токио. Визит включал двадцатиминутную официальную беседу, а также часовой обед во дворце, в котором принял участие наследный принц Акисино, младший брат Императора.

Фото: Акорда

Как отмечает агентство, в ходе обеих встреч особое внимание было уделено вопросам водных ресурсов. Эта тема имеет для Императора Нарухито принципиальное значение, поскольку водная проблематика является предметом его многолетних научных исследований и делом всей его жизни.

Nikkei обратило внимание на символическую деталь императорского приема. По желанию Императора и Императрицы стол для обеда был украшен растениями, отражающими цвета государственного флага Казахстана. Газета также сообщает, что в ходе беседы было упомянуто имя профессионального борца сумо родом из Казахстана Ерсина Балтагула, известного в Японии под именем Кимбозан. Его спортивное имя связано с горой в префектуре Кумамото, малой родине знаменитого тренера и основателя собственной школы сумо оякаты Кисэ.

Скрин со страницы Nikkei

Издание также выделило на достигнутые между Казахстаном и Японией договоренности о технологическом сотрудничестве в информационной сфере, включая развитие искусственного интеллекта и коммуникационной инфраструктуры. В сообщении говорится, что правительство Японии намерено содействовать выходу японских компаний на казахстанский рынок в рамках проектов по развитию цифровой инфраструктуры включая ИИ, высокоскоростные сети связи и дата-центры.

Японская спортивная газета Sanspo привела эмоциональный комментарий легендарного чемпиона сумо Асасерю Акинори, опубликованный под фотографией Касым-Жомарта Токаева с Кимбозаном. Асасерю отметил, что привез спортсмена из Казахстана еще мальчиком, а теперь видит, как тот стоит перед Президентом своей страны. По его словам, большое сумо служит живым символом того, как спорт способен сближать культуры и народы.

Фото: Акорда

Газета The Mainichi сообщила, что Япония и Казахстан договорились укреплять партнерство в сфере цепочек поставок минеральных ресурсов в преддверии первого в Токио саммита «Центральная Азия — Япония». Издание приводит слова Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи, заявившей, что Казахстан является стратегическим партнером Японии в деле укрепления свободного и открытого международного порядка, и что Токио рассчитывает на развитие взаимовыгодных отношений с Астаной.

Скрин со страницы The Mainchi

Miyanichi пишет, что в ходе переговоров Премьер-министра Санаэ Такаичи с Президентом Касым-Жомартом Токаевым стороны договорились расширять сотрудничество в энергетической сфере, включая нефть и природный газ, а также в области минеральных ресурсов. По итогам встречи было подписано совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства.

Скрин со страницы Miyanichi

NHK News сообщает, что лидеры Казахстана и Японии приветствовали планы запуска прямых авиарейсов между двумя странами уже в следующем году и подтвердили намерение начать переговоры о заключении авиационного соглашения.

Скрин со страницы NHK News

Телеканал также отметил, что премьер-министр Санаэ Такаичи объявила о решении Японии передать Казахстану крупногабаритное рентгеновское оборудование для портовых таможенных служб. Эта мера направлена на повышение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который рассматривается как ключевая логистическая артерия между Центральной Азией и Европой.

Газета Shinmai сообщает, что 19 числа Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с лекцией в Университете ООН в токийском районе Сибуя. В своем выступлении он выразил обеспокоенность текущей международной обстановкой и заявил, что ядерная угроза в мире вновь усиливается.

Скрин со страницы Shinmai

Президент подчеркнул, что с учетом исторического опыта Казахстана и Японии, пострадавших от последствий ядерного оружия, обе страны способны играть особую роль в смягчении международного противостояния и проявлять лидерство на пути к ядерному разоружению.

Ранее мы писали, что экс-глава МИД Японии поддержала позицию Президента Казахстана по реформе ООН.