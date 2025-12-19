Экс-глава МИД Японии поддержала позицию Президента Казахстана по реформе ООН

— Лекция Президента Казахстана затронула сразу несколько ключевых тем. В частности, речь шла об Организации Объединенных Наций и необходимости реформирования Совета Безопасности, чтобы обеспечить более широкое представительство так называемых «средних держав». Каково Ваше мнение по этому поводу? И как Вы оцениваете его посыл о единстве целей в духе японской философии? Как в современном мире можно сохранить баланс и устойчивость благодаря сотрудничеству, например, с Японией?

— Прежде всего, хочу отметить, что его выступление произвело на меня очень сильное впечатление. Речь была всесторонней и охватывала широкий круг вопросов, включая темы, о которых вы упомянули: ООН, двусторонние отношения, а также его взгляды на реформы внутри страны и в глобальных международных институтах.

Лично мне его идеи очень близки, и я считаю, что он способен возглавить инициативы по объединению других государств для движения в этом направлении. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, ООН нуждается в реформировании, и откладывать этот процесс больше нельзя.

Важно, чтобы в принятии решений участвовали не только ведущие державы — постоянные члены Совета Безопасности, но и другие страны. Считаю, что средние державы действительно играют и должны играть значимую роль. Сегодня в ООН состоят 193 страны, и большинство из них это как раз средние державы. «Большая пятерка» находится на вершине, но сразу под ней располагается широкий круг средних стран, которым необходимо предоставить более весомую роль. Я с этим полностью согласна. Безусловно, потребуется время и серьезные обсуждения, однако диалог необходимо начинать, и формат работы Совета Безопасности должен быть пересмотрен. Это крайне сложная задача, но она неизбежна.

— Как Вы в целом оцениваете роль Казахстана в его внешней политике? Президент также говорил о посредническом потенциале страны и развитии многосторонней дипломатии. Может ли Казахстан играть эту роль в будущем в международном сообществе?

— Да, безусловно. Сегодня многосторонний подход постепенно ослабевает, однако он по-прежнему крайне важен. Если мы не сможем его восстановить, мир рискует погрузиться в хаос и жесткую конкуренцию держав. Между тем, именно многосторонность формирует правила и международный порядок.

Возможно сейчас невозможно вернуть все элементы этой системы сразу, но некоторые из них необходимо восстановить и запустить в практическую плоскость. Казахстан является региональной державой и лидером Центральной Азии, при этом его внешняя политика выходит далеко за пределы региона.

Я понимаю, что речь идет, в том числе, о поддержке Авраамских соглашений, и считаю это правильным шагом. Казахстан уже начал оказывать помощь другим странам, создал, насколько мне известно, соответствующий институт содействия. Эти шаги демонстрируют, что Казахстан мыслит глобально и последовательно, реализует свою международную миссию. Я полностью это поддерживаю и искренне рада видеть такие инициативы.

— И, наконец, в преддверии саммита «Центральная Азия — Япония», который состоится завтра, каковы Ваши ожидания от его итогов?

— Я рада, что сотрудничество вышло на этот уровень. Слушая выступление Президента Токаева, я отметила, что взаимодействие, связанное с ростом стран Центральной Азии, технологическими изменениями и двусторонними отношениями, переходит на новый этап. Сейчас мы находимся на следующей стадии и готовы двигаться дальше. Мне действительно очень интересно, к каким результатам приведет завтрашняя встреча.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».