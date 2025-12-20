РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:19, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus

    Центральная Азия обладает значительными запасами редкоземельных элементов и других критически важных минералов, необходимых для глобального энергетического перехода. Об этом заявил Глава государства во время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Редкоземельные металлы
    Фото: Pexels

     — Наш регион может стать надежным звеном в глобальных цепочках их поставок для обеспечения чистых и энергоэффективных производств.

    Казахстан рассчитывает на активизацию сотрудничества с Японией в сфере разведки, добычи и переработки таких ресурсов.

    При этом приоритетное значение придаем созданию полноценного промышленного кластера с упором на глубокую переработку и формирование устойчивых производственных цепочек.

    Поэтому Казахстан приветствует запущенный совместно с Японией проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов и повышение экологической устойчивости, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. 

    ***

    Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    18 декабря Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Также прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров подписано 14 документов. Затем Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

    19 декабря на встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.

    Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.

    Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.

    Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Редкоземельные материалы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают