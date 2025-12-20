Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау

— Большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Также прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров подписано 14 документов. Затем Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

19 декабря на встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.

Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.

Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.

Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке.