РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:04, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау

    Большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии. Об этом заявил Глава государства во время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    морпорт
    Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

    — Большие возможности для Японии открывает транзитный и логистический потенциал Центральной Азии, выполняющей важную роль перекрестка основных торговых путей между Востоком и Западом, Севером и Югом. Через территорию Казахстана осуществляется более 80% сухопутных грузоперевозок между Азией и Европой. Особое значение приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Приветствуем решение Правительства Японии принять участие в совершенствовании таможенных процедур в порту Актау на Каспийском море. Полагаем полезным будущее участие японских компаний в развитии железнодорожной, портовой, автомобильной и логистической инфраструктуры вдоль Среднего коридора, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    18 декабря Президент Казахстана провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Также прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров подписано 14 документов. Затем Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном.

    19 декабря на встрече Главы государства с губернатором Токио обсуждены вопросы сотрудничества в сфере Smart city и ИИ.

    Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.

    Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    Президент Казахстана также принял участие в официальном приеме от имени Премьер-министра Японии в честь глав стран Центральной Азии.

    Официальный визит Касым-Жомарта Токаева в Японию получил широкое и разностороннее освещение в ведущих японских СМИ. С содержанием публикаций можно ознакомиться по ссылке.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Актау
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают