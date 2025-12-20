Astana Hub и Alem.ai могут стать платформой для Токийской инициативы
Глава государства о время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио отметил исключительную важность сотрудничества в сфере цифровой трансформации и развития искусственного интеллекта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности.
Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai.
В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий.
В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования.
Таким образом, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.
В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией.
Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой, — заявил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water.