Astana Hub и Alem.ai могут стать платформой для Токийской инициативы

— Японские инновации широко известны своим качеством, надежностью и высоким уровнем технологичности.

Казахстан вступил на путь превращения в цифровое государство. Для этого открыт Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai.

В этом году Казахстан запустил два суперкомпьютера на базе американских технологий.

В следующем году начнется реализация стратегии Digital Qazaqstan, направленной на цифровизацию промышленности, государственного сектора, социальной сферы и образования.

Таким образом, в Казахстане формируются надлежащие условия для дальнейшего развития искусственного интеллекта и цифровых технологий.

В этой связи мы приветствуем Токийскую инициативу, включая запуск нового формата партнерства в области искусственного интеллекта между странами Центральной Азии и Японией.

Предлагаем разместить эту платформу на базе крупнейшего в Центральной Азии технопарка IT-стартапов Astana Hub и Международного центра Аlem.ai, обладающих необходимой инфраструктурой и международной экосистемой, — заявил Касым-Жомарт Токаев.