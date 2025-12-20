Глава государства отметил приоритеты взамодействия с Японией в туризме

— Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере. Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии. Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам — прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца. Хочу вновь поздравить Японию с успешным проведением ЭКСПО 2025 в Осаке. Рады получению золотой награды в номинации «Раскрытие темы выставки, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также Глава государства отметил заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств — дзюдо, сумо и кэндо

— Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году Чемпионата мира по дзюдо. Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул). Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами, — отметил Президент.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water. Кроме того, Глава государства также предложил Astana Hub и Alem.ai сделать платформой для Токийской инициативы и открыть в Казахстане представительства японских университетов.