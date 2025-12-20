РУ
телерадиокомплекс президента РК
    10:50, 20 Декабрь 2025

    Глава государства отметил приоритеты взамодействия с Японией в туризме

    Все страны Центральной Азии обладают богатой историей, самобытным культурным наследием и красивейшей природой, которые, несомненно, могут быть интересны японским туристам. Об этом заявил Глава государства во время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Этнотуризм
    Фото: Kazakh Tourism

    — Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Японией в туристической сфере.

    Полезной видится разработка единого Центрально-Азиатского туристического маршрута для японских туристов, а также упрощение визовых процедур для граждан Центральной Азии.

    Это позволит туристам из Японии в рамках одного путешествия посетить сразу несколько стран региона, а нашим гражданам — прикоснуться к красоте и гармонии Страны восходящего солнца.

    Хочу вновь поздравить Японию с успешным проведением ЭКСПО 2025 в Осаке.

    Рады получению золотой награды в номинации «Раскрытие темы выставки, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Также Глава государства отметил заинтересованность в развитии сотрудничества в сфере спорта, прежде всего в популяризации традиционных японских видов единоборств — дзюдо, сумо и кэндо

    — Казахстан удостоился чести проведения в 2027 году Чемпионата мира по дзюдо.

    Позавчера с удовольствием познакомился с известным японским сумоистом казахского происхождения Кимбозан Харуки (Ерсин Балтагул).

    Уверен, наши тесные культурно-гуманитарные связи будут и впредь служить прочной основой для укрепления взаимопонимания и дружбы между нашими народами, — отметил Президент.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water. Кроме того, Глава государства также предложил Astana Hub и Alem.ai сделать платформой для Токийской инициативы и открыть в Казахстане представительства японских университетов.

    Касым-Жомарт Токаев Туризм Акорда Япония Президент Казахстана Центральная Азия
