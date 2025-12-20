Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане представительства японских университетов

— Сила Вашего государства — в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями.

Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов.

Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров, , — заявил Касым-Жомарт Токаев.