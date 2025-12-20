РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:46, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев предложил открыть в Казахстане представительства японских университетов

    Человеческий капитал – это главный двигатель развития. Япония убедительно доказала правильность данной формулы. Об этом заявил Глава государства во время выступления на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония» в Токио, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Казахстан и Япония
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

     — Сила Вашего государства — в людях, в уважении к труду, в стремлении к совершенству, в умении учиться всю жизнь, щедро делиться знаниями со следующими поколениями.

    Казахстан активно развивает сферу образования, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами. В стране успешно функционируют филиалы ведущих зарубежных вузов.

    Приглашаем Японию рассмотреть возможность открытия в Казахстане представительств японских университетов и образовательных центров, , — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев выступил на первом саммите Диалога «Центральная Азия – Япония». Президент Казахстана отметил, что в рамках визита в Японию подписаны более 60 двусторонних документов, в том числе коммерческих соглашений, на сумму свыше 3,7 млрд долларов. Глава государства приветствовал решение Японии участвовать в развитии порта Актау и выразил заинтересованность в японских инновациях и инвестициях в энергетике, а также в проектах Японии в области управления ядерными отходами. Также Президент заявил о том, что Казахстан и Япония запустили проект Next-Generation SmartMining Plus, направленный на цифровизацию производственных процессов. Президент предложил провести встречу ученых «Центральная Азия – Япония» в Астане, поднял проблему Аральского моря и предложил создать международную организацию UN Water. Кроме того, Глава государства также предложил Astana Hub и Alem.ai в качестве платформы для Токийской инициативы.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Вузы Япония Президент Казахстана Образование
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают