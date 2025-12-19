Проект «Жақсы адамдарым»: награждены народные герои

Специальная премия «Жақсы адам» ежегодно вручается людям, которые отличились честным трудом, неравнодушными поступками и активной гражданской позицией. В рамках «Года рабочих профессий» в этом году были награждены семь граждан, которые своим тихим, но значимым трудом вносят вклад в развитие страны. Лауреатам вручили диплом, статуэтку и денежную премию в размере 1 млн тенге.

Герой, спасший людей из огня — Талгат Мусирят

Фото: Jibek Joly

Во время пожара в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области глава крестьянского хозяйства Талгат Мусирят, рискуя собственной жизнью, вошел в горящий дом и спас пожилую женщину и четверых детей. Его поступок, совершенный до прибытия спасателей, вызвал широкий общественный резонанс. За мужество и приоритет человеческой жизни он был удостоен премии «Жақсы адам — 2025».

Метеоролог, не покорившийся стихии — Петр Лупенков

Фото: Jibek Joly

Петр Иванович Лупенков, начальник гидрометеорологической станции на острове Кулалы в Каспийском море. Более 30 лет он работает в экстремальных условиях. В 1990-е годы он защитил станцию от разграбления, пережил множество трудностей и стал примером преданности профессии. За этот труд он был награжден специальной премией.

Отметим, что из-за объективных причин Петр Лупенков не смог присутствовать на церемонии, поэтому сертификат от его имени получил руководитель управления гидрологического мониторинга департамента гидрологии РГП «Казгидромет» Куанышбек Каукенов.

Врач, спасшая жизни матери и ребенка — Гульмира Магзумова

Фото: Jibek Joly

Акушер-гинеколог Гульмира Ауезхановна Магзумова — уникальный специалист, выполняющий внутриутробные переливания крови плоду. Она одной из первых внедрила высокотехнологичную медицину для раннего выявления тяжелых патологий. За труд, подаривший надежду тысячам семей, врач удостоена звания «Жақсы адам — 2025».

Сельчанин, спасший лебедей — Бауыржан Жакыпов

Фото: Jibek Joly

В Баянаульском районе Павлодарской области Бауыржан Жакыпов вместе с отцом спас лебедей, вмерзших в лед. Проявленный заботливый поступок о природе распространился в соцсетях и вызвал одобрение общественности. За гуманное отношение к животным он стал обладателем специальной премии.

Пожилой садовник, посадивший два миллиона деревьев — Бектай Сулейменов

Фото: Jibek Joly

Житель Кызылординской области, 86-летний Бектай Сулейменов, посвятил более 60 лет жизни лесному хозяйству. Он посадил свыше 2 млн деревьев и продолжал озеленять родной край даже после выхода на пенсию. За неоценимый вклад в охрану природы ветеран удостоен премии «Жақсы адам — 2025».

Фельдшер скорой помощи с 40-летним стажем — Гульзада Абдигалиева

Фото: Jibek Joly

Гульзада Макиеткызы Абдигалиева уже 40 лет непрерывно работает в службе скорой помощи. В самых сложных ситуациях она принимала верные решения и спасла множество жизней. За преданность медицине и милосердие ей была вручена специальная награда.

Искренний защитник гор и природы — Тимур Хасенов

Фото: Jibek Joly

Алматинский активист Тимур Хасенов на протяжении нескольких лет регулярно очищает ущелье Алма-Арасан от мусора. Его инициатива переросла в экологическое движение и объединила волонтеров. За активную природоохранную деятельность он удостоен премии «Жақсы адам — 2025».

В торжественном мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, депутаты Парламента и представители культуры.

Полная версия церемонии награждения будет показана в эфире телеканала Jibek Joly в преддверии Нового года.