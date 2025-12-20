Где в Казахстане едят больше мяса
Бюро национальной статистики опубликовало данные о потреблении продуктов питания за III квартал 2025 года, полученные по результатам выборочного обследования 11,7 тыс. домашних хозяйств по уровню жизни, передает агентство Kazinform.
Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, приходились на мясо и мясопродукты (18,3%), а также на хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%).
Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в городе Алматы, в области Жетысу, Карагандинской и Акмолинской областях – в среднем по 24 кг в квартал на одного человека.
Наименьший показатель по потреблению мяса в городе Шымкент – 16,1 кг на одного человека в квартал.
Если рассматривать потребление отдельных видов продуктов по регионам, то больше всего хлебопродуктов и крупяных изделий потребляют в Туркестанской области – 43,4 кг на душу населения в квартал. Рыбных продуктов больше потребляют в Северо-Казахстанской области – 5,8 кг на человека в квартал, молока и молочной продукцию в Акмолинской области – 83,1 кг, овощей и фруктов в городе Алматы – 30,76 кг и 36,9 кг соответственно.
В среднем в III квартале 2025 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:
- Картофель – 11,3 кг
- Хлебопродукты и крупяные изделия – 31,7 кг
- Мясо и мясопродукты – 21,2 кг
- Фрукты – 29,6 кг
- Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 11,4 кг
- Молочные продукты – 60,5 кг
- Яйца – 53,9 штук
- Рыба и морепродукты – 3,6 кг
Напомним, свыше миллиона тонн мяса всех видов произведено за 11 месяцев в Казахстане.