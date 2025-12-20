Где в Казахстане едят больше мяса

Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, приходились на мясо и мясопродукты (18,3%), а также на хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%).

Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в городе Алматы, в области Жетысу, Карагандинской и Акмолинской областях – в среднем по 24 кг в квартал на одного человека.

Наименьший показатель по потреблению мяса в городе Шымкент – 16,1 кг на одного человека в квартал.

Если рассматривать потребление отдельных видов продуктов по регионам, то больше всего хлебопродуктов и крупяных изделий потребляют в Туркестанской области – 43,4 кг на душу населения в квартал. Рыбных продуктов больше потребляют в Северо-Казахстанской области – 5,8 кг на человека в квартал, молока и молочной продукцию в Акмолинской области – 83,1 кг, овощей и фруктов в городе Алматы – 30,76 кг и 36,9 кг соответственно.

В среднем в III квартале 2025 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

Картофель – 11,3 кг

Хлебопродукты и крупяные изделия – 31,7 кг

Мясо и мясопродукты – 21,2 кг

Фрукты – 29,6 кг

Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 11,4 кг

Молочные продукты – 60,5 кг

Яйца – 53,9 штук

Рыба и морепродукты – 3,6 кг

Напомним, свыше миллиона тонн мяса всех видов произведено за 11 месяцев в Казахстане.