    Где в Казахстане едят больше мяса

    Бюро национальной статистики опубликовало данные о потреблении продуктов питания за III квартал 2025 года, полученные по результатам выборочного обследования 11,7 тыс. домашних хозяйств по уровню жизни, передает агентство Kazinform.

    национальные блюда бешбармак бешбармақ ұлттық тағамдар питание
    Фото: Kazinform

    Наибольшие доли расходов на покупку продуктов питания в потребительских расходах домашних хозяйств, приходились на мясо и мясопродукты (18,3%), а также на хлебопродукты и крупяные изделия (7,6%).

    Наиболее высокие уровни потребления мяса и мясопродуктов отмечаются в городе Алматы, в области Жетысу, Карагандинской и Акмолинской областях – в среднем по 24 кг в квартал на одного человека.

    Наименьший показатель по потреблению мяса в городе Шымкент – 16,1 кг на одного человека в квартал.

    Если рассматривать потребление отдельных видов продуктов по регионам, то больше всего хлебопродуктов и крупяных изделий потребляют в Туркестанской области – 43,4 кг на душу населения в квартал. Рыбных продуктов больше потребляют в Северо-Казахстанской области – 5,8 кг на человека в квартал, молока и молочной продукцию в Акмолинской области – 83,1 кг, овощей и фруктов в городе Алматы – 30,76 кг и 36,9 кг соответственно.

    В среднем в III квартале 2025 года потребление по отдельным видам продуктов питания на душу населения составило:

    • Картофель – 11,3 кг
    • Хлебопродукты и крупяные изделия – 31,7 кг
    • Мясо и мясопродукты – 21,2 кг
    • Фрукты – 29,6 кг
    • Сахар, джем, мед, шоколад, кондитерские изделия – 11,4 кг
    • Молочные продукты – 60,5 кг
    • Яйца – 53,9 штук
    • Рыба и морепродукты – 3,6 кг

    Напомним, свыше миллиона тонн мяса всех видов произведено за 11 месяцев в Казахстане.

