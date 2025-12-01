Схема на миллион: водительскими правами торговали сотрудники спецЦОНа в Шымкенте

Приговор огласили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента. Всего по делу проходили 15 человек. Четверо сотрудников спецЦОНа № 2 получили реальные сроки — от одного года до шести лет и восьми месяцев лишения свободы. Еще десять подсудимых, выполнявших роль посредников, были освобождены от наказания. В отношении части из них применили амнистию в связи с наличием несовершеннолетних детей.

Главный фигурант дела — бывший руководитель спецЦОНа № 2 Жомарт Мурашимов — до суда не дожил.

18 августа, находясь в следственном изоляторе, он пожаловался на резкое ухудшение самочувствия и на следующий день скончался в больнице.

Следствием установлено, что в 2023–2024 годах должностные лица во главе с Жомартом Мурашимовым организовали устойчивую коррупционную схему оформления водительских прав в обход теоретических и практических экзаменов.

Председательствующий на процессе судья Самидин Темиралиев, оглашая приговор, подчеркнул, что участники схемы действовали согласованно и выполняли строго распределенные роли.

— Осужденные за вознаграждение оказывали различную помощь гражданам, обращавшимся в центр. Одних обучали, других готовили. По указанию организаторов группы они целенаправленно подбирали кандидатов, которым за деньги обеспечивали успешную сдачу теоретических и практических экзаменов. Найденных кандидатов передавали ответственным лицам, которые и обеспечивали положительный результат, — сообщил судья.

Фото: Татьяна Корякина \ Kazinform

Стоимость незаконных услуг варьировалась от 150 до 400 тысяч тенге. По данным следствия, водительские удостоверения незаконно получили как минимум 500 человек. За два года доход схемы превысил 150 миллионов тенге. В рамках расследования на имущество подозреваемых наложили арест на сумму свыше 200 миллионов тенге.

В АФМ ранее подчеркивали, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности. В качестве подтверждения приводилась статистика дорожно-транспортных происшествий. Если в 2022 году в Шымкенте было зарегистрировано 398 ДТП, то в 2024 году их число возросло до 878.