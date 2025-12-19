РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:07, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Еще 12 лицензий завоевал Казахстан на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года

    По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, которые прошли с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии, у Казахстана 12 лицензий по данному виду спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Казахстан стал третьим на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
    Фото: НОК РК

    Имена обладателей лицензий и количество спортсменов будут известны по результатам решения главного тренера сборной. Ожидается, что на зимней Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будет представлен предварительно 5-ью спортсменами.

    Напомним, ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, 9 лицензий завоевали отечественные шорт-трекисты, имена спортсменов определены также тренерским штабом согласно рейтингового зачета — Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Яна Хан.

    Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.

    XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

    Информация по лицензиям:

    Мужчины

    500 метров — 1 лицензия.

    Женщины

    500 метров — 2 лицензии;

    1000 метров — 2 лицензии;

    1500 метров — 2 лицензии;

    3000 метров — 2 лицензии;

    5000 метров — 1 лицензия;

    масс-старт — 1 лицензия;

    командная гонка — 1 лицензия.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Олимпиада Зимние виды спорта Конькобежцы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают