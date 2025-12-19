Еще 12 лицензий завоевал Казахстан на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года

Имена обладателей лицензий и количество спортсменов будут известны по результатам решения главного тренера сборной. Ожидается, что на зимней Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будет представлен предварительно 5-ью спортсменами.

Напомним, ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, 9 лицензий завоевали отечественные шорт-трекисты, имена спортсменов определены также тренерским штабом согласно рейтингового зачета — Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Яна Хан.

Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.

Информация по лицензиям:

Мужчины

500 метров — 1 лицензия.

Женщины

500 метров — 2 лицензии;

1000 метров — 2 лицензии;

1500 метров — 2 лицензии;

3000 метров — 2 лицензии;

5000 метров — 1 лицензия;

масс-старт — 1 лицензия;

командная гонка — 1 лицензия.