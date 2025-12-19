Еще 12 лицензий завоевал Казахстан на участие в зимних Олимпийских играх 2026 года
По итогам этапов Кубка мира по конькобежному спорту, которые прошли с 14 ноября по 14 декабря в США, Канаде, Нидерландах и Норвегии, у Казахстана 12 лицензий по данному виду спорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Имена обладателей лицензий и количество спортсменов будут известны по результатам решения главного тренера сборной. Ожидается, что на зимней Олимпиаде 2026 года конькобежный спорт будет представлен предварительно 5-ью спортсменами.
Напомним, ранее два казахстанских фигуриста — Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина — выполнили олимпийский норматив на чемпионате мира, обеспечив стране две именные лицензии по фигурному катанию. Кроме того, 9 лицензий завоевали отечественные шорт-трекисты, имена спортсменов определены также тренерским штабом согласно рейтингового зачета — Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова, Яна Хан.
Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В них примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира.
Информация по лицензиям:
Мужчины
500 метров — 1 лицензия.
Женщины
500 метров — 2 лицензии;
1000 метров — 2 лицензии;
1500 метров — 2 лицензии;
3000 метров — 2 лицензии;
5000 метров — 1 лицензия;
масс-старт — 1 лицензия;
командная гонка — 1 лицензия.