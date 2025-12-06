В Риме зажгли огонь зимних Олимпийских игр-2026

Олимпийский огонь, прибывший из Греции накануне, официально был зажжен президентом Италии Серджо Маттареллой в присутствии главы Международного Олимпийского комитета Кирсти Ковентри, президента оргкомитета ОИ-2026 Джованни Малаго и руководства Национального Олимпийского комитета Италии.

Выступая с приветственным словом, Кирсти Ковентри подчеркнула символическую силу огня, который объединяет поколения спортсменов и напоминает о первоначальном смысле олимпийского движения — вдохновлять, объединять и защищать право каждого спортсмена участвовать без какой-либо дискриминации.

Она отметила, что Игры в Италии станут первыми зимними Олимпийскими играми в период ее президентства, и выразила уверенность, что они станут ярким событием для спортсменов и всего мира.

В своем обращении президент Италии Серджо Маттарелла акцентировал внимание на роли олимпийского огня как знака мира, единства и солидарности. Он подчеркнул, что Олимпийские и Паралимпийские игры несут в себе уникальную способность говорить с человечеством на понятном каждому языке, напоминая о ценностях равенства, уважения и стремления к прогрессу.

Маттарелла выразил надежду, что путь к Играм станет периодом отказа от агрессии и вражды, а также подчеркнул важность совместного проведения Игр в Милане и Кортине как символа открытости и национального единства Италии.

После выступления президент Италии получил факел из рук Джованни Малаго и зажег олимпийскую чашу, установленную на площади.

Отметим, что после прибытия огня в Рим первые метры эстафеты прошли Джованни Малаго и теннисистка Жасмин Паолини.

Официальный старт эстафеты олимпийского огня по территории Италии назначен на 6 декабря. Маршрут охватит ключевые культурные и исторические территории страны, включая ее многочисленные объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.

Олимпиада-2026 состоится в период с 6 по 22 февраля.

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан опубликовало расписание соревнований зимних Олимпийских игр 2026 года.