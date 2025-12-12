РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:26, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Союз конькобежцев подтвердил участие четырех шорт-трекистов Казахстана на ОИ-2026

    Международный союз конькобежцев (ISU) официально представил список квот для участия на Олимпийских игр-2026 в Италии по шорт-треку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: НОК РК

    Сборная Казахстана по итогам квалификационных этапов Мирового тура на Играх будет представлена четырьмя спортсменами.

    В мужских соревнованиях Казахстан завоевал право выставить двух спортсменов на дистанции 500 метров и одного — на 1000 метров.

    Женская команда сможет заявить двух участниц на дистанцию 500 метров, одну — на 1000 метров и двух на дистанцию 1500 метров.

    Кроме того, Казахстан примет участие в смешанной эстафете.

    По правилам, утвержденным ISU и Международным Олимпийским комитетом, путевки в шорт-треке являются неизменными. Окончательный состав сборной формируется тренерским штабом.

    В установленные сроки Национальная федерация должна подтвердить намерение участвовать в заявленных дисциплинах. После этого квоты закрепляются за страной, и утверждается список спортсменов, которые выступят на Играх.

    Ранее в сборной Казахстана по шорт-треку определились с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх в Милане в феврале 2026 года.

