Союз конькобежцев подтвердил участие четырех шорт-трекистов Казахстана на ОИ-2026
Международный союз конькобежцев (ISU) официально представил список квот для участия на Олимпийских игр-2026 в Италии по шорт-треку, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Сборная Казахстана по итогам квалификационных этапов Мирового тура на Играх будет представлена четырьмя спортсменами.
В мужских соревнованиях Казахстан завоевал право выставить двух спортсменов на дистанции 500 метров и одного — на 1000 метров.
Женская команда сможет заявить двух участниц на дистанцию 500 метров, одну — на 1000 метров и двух на дистанцию 1500 метров.
Кроме того, Казахстан примет участие в смешанной эстафете.
По правилам, утвержденным ISU и Международным Олимпийским комитетом, путевки в шорт-треке являются неизменными. Окончательный состав сборной формируется тренерским штабом.
В установленные сроки Национальная федерация должна подтвердить намерение участвовать в заявленных дисциплинах. После этого квоты закрепляются за страной, и утверждается список спортсменов, которые выступят на Играх.
Ранее в сборной Казахстана по шорт-треку определились с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх в Милане в феврале 2026 года.