    18:12, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Казахстан назвал состав на зимнюю Олимпиаду в шорт-треке

    В сборной Казахстана по шорт-треку определились с именами спортсменов, которые представят страну на зимних Олимпийских играх в Милане в феврале 2026 года, передает Kazinform.

    Фото: НОК РК

    По итогам выступления на четырех этапах Кубка мира по шорт-треку осенью 2025 года определился состав участников олимпийского турнира в этом виде спорта. 
    Казахстанцы не смогли получить лицензии на участие в мужской и женской эстафетах, но завоевали право выступить в смешанной эстафете.

    Также на индивидуальных дистанциях Казахстан будет представлен среди мужчин на 500 и 1000 метрах, и на 500, 1000 и 1500 метрах среди женщин. Защищать честь страны по решению главного тренера Петра Гамидова и тренерского штаба по шорт-треку будут двукратный призер чемпионатов мира Денис Никиша, а также Абзал Ажгалиев, Ольга Тихонова и Яна Хан.

    На данный момент официально подтверждено участие в Олимпиаде-2026 шести спортсменов в двух видах спорта из Казахстана. Помимо четырех мастеров шорт-трека это два фигуриста.

    В целом по предварительным данным на Олимпиаду-2026 смогут поехать не менее 34 спортсменов из Казахстана в 10 видах спорта. 

