РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:21, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга после допинг-скандала

    Авторитетный журнал The Ring выпустил обновленный рейтинг в среднем весе профессионального бокса, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: sports.kz

    Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимхануоы, ранее занимавший первое место в среднем весе в престижном рейтинге The Ring, в обновленном списке не просто лишился первой строчки, но и в целом вычеркнут из списка.

    — Бывший первый номер рейтинга Жанибек Алимханулы был исключен из списка после неблагоприятного результата допинг-теста VADA, полученного в начале этого месяца. В результате все остальные боксеры поднялись в рейтинге, а Хесус Рамос-младший дебютировал на 10-й позиции, — пояснили в редакции The Ring.

    Таким образом, лучшим боксером-средевесом среди профессионалов в мире по версии The Ring теперь является не Алимханулы, а чемпион мира WBC доминиканец Карлос Адамес.

    На втором месте значится кубинский нокаутер Енли Эрнандес, а на третьем месте — чемпион мира WBA тоже кубинец Эрисланди Лара.

    Отметим, что у Жанибека Алимханулы перед боем с Ларой за три титула в допинг-пробе нашли запрещенное вещество мельдоний. В связи с этим бой Жанибек-Лара был отменен, начато разбирательство. Жанибек Алимханулы сейчас ожидает вскрытия пробы В. От результатов ее анализа будет зависеть, лишится ли Жанибек принадлежащих ему титулов чемпиона мира. 

    Теги:
    Спорт Рейтинг Жанибек Алимханулы
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают