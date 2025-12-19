Жанибека Алимханулы исключили из мирового рейтинга после допинг-скандала

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимхануоы, ранее занимавший первое место в среднем весе в престижном рейтинге The Ring, в обновленном списке не просто лишился первой строчки, но и в целом вычеркнут из списка.

— Бывший первый номер рейтинга Жанибек Алимханулы был исключен из списка после неблагоприятного результата допинг-теста VADA, полученного в начале этого месяца. В результате все остальные боксеры поднялись в рейтинге, а Хесус Рамос-младший дебютировал на 10-й позиции, — пояснили в редакции The Ring.

Таким образом, лучшим боксером-средевесом среди профессионалов в мире по версии The Ring теперь является не Алимханулы, а чемпион мира WBC доминиканец Карлос Адамес.

На втором месте значится кубинский нокаутер Енли Эрнандес, а на третьем месте — чемпион мира WBA тоже кубинец Эрисланди Лара.

Отметим, что у Жанибека Алимханулы перед боем с Ларой за три титула в допинг-пробе нашли запрещенное вещество мельдоний. В связи с этим бой Жанибек-Лара был отменен, начато разбирательство. Жанибек Алимханулы сейчас ожидает вскрытия пробы В. От результатов ее анализа будет зависеть, лишится ли Жанибек принадлежащих ему титулов чемпиона мира.