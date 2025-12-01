РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    22:32, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Названа дата вскрытия следующей допинг-пробы Жанибека Алимханулы

    Президент Казахстанской федерации профессионального бокса Рахимжан Ерденбеков сообщил, когда состоится официальное вскрытие допинг-пробы чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы, обвиненного в употреблении допинга, передает Kazinform.

    Жанибек Алимханулы
    Фото: Sports.kz

    Ранее КФПБ выпустила заявление в связи с предстоящим вскрытием пробы В, но дата этого события озвучена не была. Болельщики попросили Рахимжана Ерденбекова назвать дату и глава КФПБ не стал держать интригу долго.

    — 8 января, — написал он в комментариях.

    Названа дата вскрытия следующей допинг-пробы Жанибека Алимханулы
    Скрин из Instagram Рахимжана Ерденбекова

    Тем временем, обозреватели бокса Марио Лопес и Стив Ким в эфире Youtube-канала The 3 Knockdown Rule обсудили ситуацию с допинг-скандалом Жанибека Алимханулы.

    Эксперты считают, что, если Алимханулы будет лишен титулов чемпиона мира, то ему будет еще сложнее найти достойных соперников, чем сейчас.

