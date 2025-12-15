Жанибек Алимханулы узнал важные новости о допинг-скандале со своим участием

По информации Казахстанской федерации профессионального бокса, назначена дата и время вскрытия пробы B по результатам допинг-контроля Алимханулы.

— Данный этап является принципиально важным с точки зрения процессуальной прозрачности и соблюдения прав спортсмена. В мировой практике анализ пробы B проводится исключительно в случаях, когда возникает необходимость подтверждения либо опровержения первоначальных данных пробы A. Процедура осуществляется независимой аккредитованной лабораторией и проходит при строгом соблюдении протоколов, включая возможность присутствия представителей спортсмена и заинтересованных сторон. Именно этот механизм служит ключевой гарантией объективности и исключения любых ошибок или интерпретаций, — заявила Казахстанская федерация профессионального бокса.

Отмечено, что назначение даты вскрытия пробы B не является признанием нарушения и не несет в себе каких-либо предварительных выводов. Это стандартный регламентный шаг, предусмотренный международными антидопинговыми нормами, направленный на окончательное установление фактов.

Федерация также заявила, что до получения официального заключения по результатам обеих проб против любых публичных заявлений, предположений или оценочных суждений по ситуации с Алимханулы.

Саму дату вскрытия пробы В федерация публично не озвучила, однако, добавила, что все еще ждет официальный и развернутый ответ по пробе А от Vada.

Напомним, что бой Алимханулы за три титула отменен, так как казахстанца обвинили в употреблении допинга мельдония. IBF пока не делал никаких заявлений, а вот WBO уже открыло свое расследование с целью принять какое-то решение в связи со сложившейся ситуацией.