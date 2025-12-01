Казахстан полностью выполнил свои обязательства перед ВТО по упрощению процедур торговли

Казахстан в 2025 году проделал значительный объем работ по упрощению процедур торговли. Отмечено, что республика полностью выполнила международные обязательства в рамках реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. Это обеспечение опубликования и прозрачности доступа к информации, сокращение среднего времени выпуска товаров, применение международных стандартов в таможенном регулировании, внедрение принципа единого окна, обеспечение свободы транзита.

Несмотря на 100%-выполнение своих обязательств, Казахстан в текущем году продолжил работу по дальнейшему улучшению и упрощению торговых и таможенных процедур для отечественных участников внешнеэкономической деятельности. Ключевой акцент сделан на цифровизацию: внедрена и расширена таможенная информационная система «Keden», автоматизированы транзитные, почтовые, пассажирские и разрешительные процедуры. Продолжено развитие системы электронной очереди «CarGoRuqsat», что позволило увеличить пропускную способность пунктов пропуска и сократить время ожидания. Модернизированы пункты пропуска, автоматизированы процедуры таможенного контроля железнодорожного транзита и внедрены навигационные пломбы.

Регулярное совершенствование мер, затрагивающих участников ВЭД, укрепляет позиции Казахстана как транзитного хаба, ориентированного на цифровые и безбумажные торговые процессы.

В ходе заседания также отмечено успешное проведение презентации в Астане второго национального доклада по упрощению процедур торговли с акцентом на Средний коридор (ТМТМ), который отражает формирование собственной модели Казахстана интеграции цифровых, инфраструктурных и экологических решений в систему внешней торговли.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2026 года в стране начнет работать Национальный каталог товаров, который объединит всю информацию о продукции в одном месте. Данные из Национального каталога товаров будут использоваться во всех ключевых процессах — от торговли и таможни до госзакупок и планирования бюджета.