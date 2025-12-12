РУ
    14:54, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Обязательный NTIN в Казахстане с 2026 года: что нужно знать предпринимателям

    В Министерстве торговли и интеграции Казахстана ответили на частые вопросы предпринимателей о Национальном каталоге товаров на брифинге в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Национальный каталог товаров создаст единый стандарт данных в Казахстане
    Фото: СЦК

    С 1 января 2026 года в стране начнет работать Национальный каталог товаров, который объединит всю информацию о продукции в одном месте. Все товары, реализуемые в Казахстане, и импортные, и отечественные, будут получать уникальный 13-значный код NTIN. Он станет обязательным для оформления электронного счета-фактуры, сопроводительных накладных, кассовых чеков и таможенного выпуска. Исключение составляют сырье и материалы, используемые для производства конечного продукта.

    Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов пояснил, что предпринимателям нужно знать для регистрации товара.

    — Для регистрации необходимо создать личный кабинет на портале nct.kz. После авторизации открывается доступ к функционалу системы: добавление карточек, массовая загрузка через шаблон MS Excel, проверка данных, поиск и отслеживание статусов заявок. Согласно пункту 20 Правил, рассмотрение заявок осуществляется в течение трех рабочих дней.

    Асет Нусупов
    Фото: Kazinform

    Бизнес может загружать товары как по одному, так и массово через Excel-шаблон на сайте оператора.

    При этом для этого не нужно будет приостанавливать торговлю.

    — Система автоматически присваивает временный код XTIN, а предприниматель позже вносит данные и получает постоянный NTIN, — отметил Асет Нусупов.

    В министерстве также напомнили, что для предприятий общепита нет необходимости регистрировать собственные блюда, поскольку в каталог вносят только закупаемые товары и полуфабрикаты.

    Вице-министр также уточнил, как будет работать система при слабом интернете:

    — Кассовая техника функционирует в офлайн-режиме: чеки сохраняются локально и автоматически отправляются при восстановлении связи, — пояснил он.

    Ранее в Минфине сообщили, что данные из Национального каталога товаров будут использоваться во всех ключевых процессах — от торговли и таможни до госзакупок и планирования бюджета.

