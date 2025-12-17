12:14, 17 Декабрь 2025 | GMT +5
Президент Казахстана вручил госнаграды энергетикам
Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны орденом «Отан» награжден Абитаев Есберген Абитаевич – ветеран труда, город Алматы;
орденом «Парасат» награждены:
- Атакулов Ермаханбет Тиллабекович – управляющий директор АО «KEGOC», город Астана
- Сулейменов Серик Жусипович – советник председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Кызылординская область;
орденом «Құрмет» награждены:
- Асрепов Миржан Гумарович – ветеран труда, город Астана
- Бузав Әбжәлі Мавленұлы – мастер ГКП «Жылу», Туркестанская область
- Кожин Мурат Кабиденович – ветеран труда, Акмолинская область
- Нурмуханбетов Ержан Абитаевич – старший диспетчер АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», область Жетісу
- Рау Владимир Александрович – ветеран труда, Павлодарская область
- Хван Александр Федорович – ветеран труда, Мангистауская область;
орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены:
- Вашкель Иван Вацлавович – электрослесарь ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», Северо-Казахстанская область
- Есжанов Амандык Уразгалиевич – слесарь-ремонтник ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», Мангистауская область
- Жамалаков Канатбек Ердилдаевич – мастер Мойынкумского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети», Жамбылская область
- Колесников Сергей Викторович – электрослесарь ТОО «Текелийский энергокомплекс», область Жетісу
- Сисекенов Кайргали Жумаевич – водитель ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»
- Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщик-водитель ТОО «Энергосистема», Актюбинская область;
медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:
- Азангулов Куаныш Орынбайулы – слесарь ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область
- Акбаев Жандарбек Садырович – электромонтер ТОО «СКЗ-U», Кызылординская область
- Бекмаганбетов Фазылбек Кайлевич – электрослесарь ПС 220кВ АО «KEGOC», Костанайская область
- Бернгардт Ольга Владимировна – мастер подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО «Қарағанды Жарық»
- Волков Дмитрий Геннадьевич – электрогазосварщик сетевого района №1 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», Северо-Казахстанская область
- Гибадулин Равиль Сибагатуллович – машинист котлов АО «Астана-Энергия», город Астана
- Елеманова Алия Аликовна – профессор НАО «Алматинский университет энергетики и связи», город Алматы
- Калинина Татьяна Васильевна – машинист паровых турбин ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» ТОО «Kazakhmys Energy», Карагандинская область
- Капез Ерқанат Жандарбекұлы – машинист тепловоза АО «Евроазиатская энергетическая компания», Павлодарская область
- Каратаев Болатбек Джанибекович – оператор ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр»
- Кенжеев Абдуали Бурханович – обходчик гидротехнических сооружений АО «Шардаринская ГЭС», Туркестанская область
- Мелентьев Андрей Иванович – электрогазосварщик Ульбинского РЭС АО «Шығыс Жылу», Восточно-Казахстанская область
- Темникова Евгения Геннадьевна – главный инженер ГКП «Талғар Жылу», Алматинская область.
Напомним, сегодня на торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.