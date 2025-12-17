РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:14, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент Казахстана вручил госнаграды энергетикам

    Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    п
    Фото: Акорда

    За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны орденом «Отан» награжден Абитаев Есберген Абитаевич – ветеран труда, город Алматы;

    орденом «Парасат» награждены:

    • Атакулов Ермаханбет Тиллабекович – управляющий директор АО «KEGOC», город Астана
    • Сулейменов Серик Жусипович – советник председателя правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», Кызылординская область;

    орденом «Құрмет» награждены:

    • Асрепов Миржан Гумарович – ветеран труда, город Астана
    • Бузав Әбжәлі Мавленұлы – мастер ГКП «Жылу», Туркестанская область
    • Кожин Мурат Кабиденович – ветеран труда, Акмолинская область
    • Нурмуханбетов Ержан Абитаевич – старший диспетчер АО «Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания», область Жетісу
    • Рау Владимир Александрович – ветеран труда, Павлодарская область
    • Хван Александр Федорович – ветеран труда, Мангистауская область;

    орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени награждены:

    • Вашкель Иван Вацлавович – электрослесарь ПС-220кВ «Мүсірепов» Петропавловских ТЭС филиала «Акмолинские межсистемные электрические сети» АО «КЕGОС», Северо-Казахстанская область
    • Есжанов Амандык Уразгалиевич – слесарь-ремонтник ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК», Мангистауская область
    • Жамалаков Канатбек Ердилдаевич – мастер Мойынкумского РЭС ТОО «Жамбылские электрические сети», Жамбылская область
    • Колесников Сергей Викторович – электрослесарь ТОО «Текелийский энергокомплекс», область Жетісу
    • Сисекенов Кайргали Жумаевич – водитель ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания»
    • Ысқақ Айтжан Бахытжанұлы – кабельщик-водитель ТОО «Энергосистема», Актюбинская область;

    медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены:

    • Азангулов Куаныш Орынбайулы – слесарь ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область
    • Акбаев Жандарбек Садырович – электромонтер ТОО «СКЗ-U», Кызылординская область
    • Бекмаганбетов Фазылбек Кайлевич – электрослесарь ПС 220кВ АО «KEGOC», Костанайская область
    • Бернгардт Ольга Владимировна – мастер подстанций Бухар Жырауского РЭС ТОО «Қарағанды Жарық»
    • Волков Дмитрий Геннадьевич – электрогазосварщик сетевого района №1 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети», Северо-Казахстанская область
    • Гибадулин Равиль Сибагатуллович – машинист котлов АО «Астана-Энергия», город Астана
    • Елеманова Алия Аликовна – профессор НАО «Алматинский университет энергетики и связи», город Алматы
    • Калинина Татьяна Васильевна – машинист паровых турбин ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» ТОО «Kazakhmys Energy», Карагандинская область
    • Капез Ерқанат Жандарбекұлы – машинист тепловоза АО «Евроазиатская энергетическая компания», Павлодарская область
    • Каратаев Болатбек Джанибекович – оператор ГКП «КызылордаТеплоЭлектроЦентр»
    • Кенжеев Абдуали Бурханович – обходчик гидротехнических сооружений АО «Шардаринская ГЭС», Туркестанская область
    • Мелентьев Андрей Иванович – электрогазосварщик Ульбинского РЭС АО «Шығыс Жылу», Восточно-Казахстанская область
    • Темникова Евгения Геннадьевна – главный инженер ГКП «Талғар Жылу», Алматинская область.

    Напомним, сегодня на торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником.

    Теги:
    Акорда Праздник Президент Казахстана Работа Энергетика Награда
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают