    11:44, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

    На торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание, передает агентство Kazinform.

    Фото: Акорда

    – Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность, – сказал Президент.

    Касым-Жомарт Токаев Праздник Энергетика
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
