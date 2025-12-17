Касым-Жомарт Токаев поздравил энергетиков с профессиональным праздником

– Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность, – сказал Президент.