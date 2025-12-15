РУ
    19:21, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Более 16 тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

    В Западно-Казахстанской области продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи, поврежденных в результате неблагоприятных погодных условий, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, в пяти районах региона зафиксированы повреждения электрических сетей в 63 населенных пунктах.

    В частности, отключение электроэнергии произошло в 12 населенных пунктах Жанибекского района, в 18 населенных пунктах Бокейординского района, в восьми населенных пунктах Таскалинского района, в 16 населенных пунктах Казталовского района, в девяти селах Байтерекского района, а также в городе Уральске.

    По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня без электроснабжения остаются более 16 тысяч абонентов. При этом ситуация с газоснабжением остается стабильной — перебоев и отключений на газовых сетях не зафиксировано.

    В настоящее время в городе Уральске по-прежнему отсутствует электроснабжение в поселке Зачаганск. В связи с этим местные жители выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Западно-Казахстанской области из-за бурана в ряде районов уже происходили отключения электроэнергии.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
