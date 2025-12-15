Более 16 тысяч абонентов остались без электричества в ЗКО

Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, в пяти районах региона зафиксированы повреждения электрических сетей в 63 населенных пунктах.

В частности, отключение электроэнергии произошло в 12 населенных пунктах Жанибекского района, в 18 населенных пунктах Бокейординского района, в восьми населенных пунктах Таскалинского района, в 16 населенных пунктах Казталовского района, в девяти селах Байтерекского района, а также в городе Уральске.

По состоянию на 15:00 сегодняшнего дня без электроснабжения остаются более 16 тысяч абонентов. При этом ситуация с газоснабжением остается стабильной — перебоев и отключений на газовых сетях не зафиксировано.

В настоящее время в городе Уральске по-прежнему отсутствует электроснабжение в поселке Зачаганск. В связи с этим местные жители выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Западно-Казахстанской области из-за бурана в ряде районов уже происходили отключения электроэнергии.