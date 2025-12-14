Электричество отключилось из-за метели в ряде районов ЗКО

По данным областного филиала РГП «Казгидромет», 14 декабря в регионе наблюдается гололед, метель, снежная крупа, туман, также на западе и севере области выпадают осадки в виде дождя и снега.

Скорость ветра достигает 15-20 метров в секунду, в некоторых местах 23-28 метров в секунду. В связи с этим на автодорогах образовался гололед, вследствие метели отдельные участки дорог закрыты.

В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 декабря закрыты следующие участки автодорог:

трасса Уральск-Атырау;

улкен Шаган-Переметное.

Причина закрытия — метель.

По данным на 11:30 часов, в связи неблагоприятными погодными условиями в области введены временные ограничения на движение всех видов транспорта на ряде участков автодорог республиканского значения: Казталов-Жанибек; Онеге-Сайкын; Уральск-граница РФ; ЗКО-граница Атырауской области; Чапаево-Казталов.

По информации из акимата ЗКО, наряду с этим, в связи с резким ухудшением погоды в ряде районов области зарегистрированы временные отключения электроэнергии. В настоящее время службы энергетической сферы работают в усиленном режиме, принимаются меры по восстановлению работы электросетей.

— В связи с этим аким Западно-Казахстанской области Нариман Торегалиев провел совещания с представителями органов, ответственных за энергетическую отрасль, и взял ситуацию под личный контроль. Аким области дал конкретные поручения по ускорению восстановления электроснабжения региональным электросетевым организациям, служба по чрезвычайным ситуациям местны исполнительным органам. Жители, в случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, могут обращаться на единый номер «112», — говорится в официальном сообщении.

Как говорят жители, электричество отключалось в Казталовском, Жанибекском и Бокейординском районах. В связи с метелью некоторые автомашины остановились на дорогах.

Сегодня отключилось электричество и в поселке Зачаган города Уральска.

Также, в связи с погодными условиями, отложены авиарейсы на Актау и Атырау.