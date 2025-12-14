11:53, 14 Декабрь 2025 | GMT +5
Авиарейсы задерживаются в Актау и Атырау из-за непогоды
Air Astana сообщила о задержках авиарейсов, передает Kazinform.
Группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау.
Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт.
За информацией по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:
Air Astana
Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78 WhatsApp: +7 702 702 00 74
Online chat: airastana.com
FlyArystan
WhatsApp: + 7 702 702 02 27
Live-chat: FlyArystan app/flyarystan.com +7 727 3311010 (08:00 – 20:00)