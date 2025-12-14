Авиарейсы задерживаются в Актау и Атырау из-за непогоды

Группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау.

Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт.

За информацией по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

Air Astana

Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78 WhatsApp: +7 702 702 00 74

Online chat: airastana.com

FlyArystan

WhatsApp: + 7 702 702 02 27

Live-chat: FlyArystan app/flyarystan.com +7 727 3311010 (08:00 – 20:00)