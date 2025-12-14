РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:53, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Авиарейсы задерживаются в Актау и Атырау из-за непогоды

    Air Astana сообщила о задержках авиарейсов, передает Kazinform.

    Air Astana cancels flights to the Middle East amid escalation of situation
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Группа Air Astana информирует, что рейсы из/в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау.

    Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт.

    За информацией по статусу рейса пассажирам рекомендуется обращаться по следующим контактам:

    Air Astana  

    Горячая линия в случае задержки рейсов: +7 7272 44 44 78 WhatsApp: +7 702 702 00 74

    Online chat: airastana.com

    FlyArystan

    WhatsApp: + 7 702 702 02 27 

    Live-chat: FlyArystan app/flyarystan.com +7 727 3311010 (08:00 – 20:00)

    Теги:
    Самолет Эйр Астана Авиация Непогода Задержка и отмена авиарейсов
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают