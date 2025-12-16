Kokshe Arena открылась ко Дню Независимости в Кокшетау

В торжественном открытии, приуроченном ко Дню Независимости страны, приняли участие генеральный прокурор Берик Асылов, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, министр финансов Мади Такиев, а также президент международной федерации World Boxing Геннадий Головкин и боец смешанных единоборств под эгидой UFC Шавкат Рахмонов.

Фото: акимат Акмолинской области

По словам акима Акмолинской области Марата Ахматжанова, Kokshe Arena стала вторым объектом спортивной инфраструктуры в регионе, построенным за счет возвращенных активов. Ранее была открыта ДЮСШ в селе Зеренде.

Фото: акимат Акмолинской области

— Развитие спорта, поддержка молодёжи и формирование культуры здорового образа жизни — один из главных приоритетов. «Kokshe Arena» — это не просто спортивное сооружение. Это новое пространство возможностей, которое объединяет профессиональный спорт и массовую физическую культуру. Комплекс построен с учетом всех современных требований и отвечает международным стандартам. Это позволит проводить тренировки и соревнования как регионального, так и международного и республиканского уровней, а также принимать крупные спортивные мероприятия, чемпионаты и турниры, — отметил глава области.

Фото: акимат Акмолинской области

Максимальная вместимость здания составляет около одной тысячи человек. В комплексе предусмотрены зрительный зал на 650 мест с современными мультимедийными системами, универсальный спортивный зал со скалодромом и башней для пожарно-прикладных видов спорта.

Оборудованы залы бокса, борьбы, тяжелой атлетики и кроссфита с сертифицированным инвентарем олимпийского стандарта. Созданы все условия для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены легкоатлетическая зона, площадки для игровых видов спорта и метательных дисциплин, а также зоны отдыха.

— Строительство объекта велось 10 месяцев. На сегодня идет процедура передачи его заказчику — отделу спорта города Кокшетау. Уникальность здания в том, что имеется два зала, один из которых вместимостью 650 человек. Он может превращаться как в спортивный, так и в зрелищный. Полностью сделана акустика. Второй универсальный зал — как для тренировок, так и для проведения специальных мероприятий. Центр зала на волейбольной разметке имеет теплый пол для того, чтобы люди с ограниченными возможностями могли играть в волейбол сидя. Уникальность и в наличии боевого тира, который предназначен для практической и боевой подготовки спецподразделений, — озвучил особенности объекта технический директор ТОО «Алем-курылыс» Ерлан Бегалин.

Фото: акимат Акмолинской области

Аким Акмолинской области наградил представителей центра активного долголетия из Астаны и Шымкента, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской Карагандинской областей, из рук гостей мероприятия были также награждены денежными сертификатами спортсмены за занятые призовые места в международных соревнованиях в этом году.

Среди них — трехкратный чемпион Мира по пара-пауэрлифтингу Давид Дегтярев, серебряный призер Кубка Мира по парастрельбе Еркин Габбасов, чемпион мира и Азии по GAMMA MMA Анас Нуркеш, чемпионка Мира и Азии по ММА Матильда Бачурина и другие.

В приветственной речи Берик Асылов отметил, что введение комплекса в эксплуатацию является результатом работы по поручению Главы государства по возврату активов и частью системного курса по построению Справедливого Казахстана.

Фото: акимат Акмолинской области

— Мы контролируем целевое использование возвращенных активов, чтобы каждый тенге служил развитию Казахстана. Все эти меры соответствуют идеологии «Закон и порядок» и работают на благо общества, создавая условия для развития спорта и воспитания молодежи в духе концепции «Адал азамат», — подчеркнул Берик Асылов.

Праздник завершился концертом народной артистки, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Розы Рымбаевой.

Отметим, что всего на средства из Специального государственного фонда в Акмолинской области запланировано строительство 42 социальных объектов, включая 14 учреждений здравоохранения, 26 объектов водоснабжения и два спортивных учреждения.