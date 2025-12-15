Электросети в трех районах ЗКО восстановили после бурана

Как сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Беймбет Мусин, всего в шести районах области около 16 000 абонентов остались без света.

По его словам, в Бокейординском районе без электроснабжения остались 18 населенных пунктов, что затронуло 2 748 абонентов; в Казталовском районе — 16 населенных пунктов (5 050 абонентов); в Жанибекском районе — 12 населенных пунктов (3 648 абонентов).

Кроме того, в Таскалинском районе линии электропередач были оборваны в 8 населенных пунктах, а в Байтерекском — в 9 населенных пунктах. Всего в этих двух районах 5 041 абонент остался без электричества. В Акжайыкском районе аналогичная ситуация произошла в селе Кабыршакты, где без света остались 15 абонентов.

— По состоянию на 12:30 15 декабря, электроснабжение полностью восстановлено в Байтерекском, Акжаикском и Таскалинском районах. В то же время работы по восстановлению электричества продолжаются в 16 населенных пунктах Бокейординского, Жанибекского и Казталовского районов. В настоящее время 3 641 абонент остается без электричества. Аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач ведутся непрерывно, — отметил Беймбет Мусин.

По данным управления, к восстановительным работам привлечены 24 бригады (119 человек) и 25 единиц специальной техники.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что более 16 000 абонентов в Западно-Казахстанской области остались без электричества после сильного бурана. Кроме того, в ЗКО рухнула водонапорная башня, один человек пропал без вести. В трехэтажном общежитии сорвало крышу в ЗКО.