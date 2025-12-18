РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:43, 18 Декабрь 2025 | GMT +5

    Режим ЧС объявлен в Конаеве

    В Конаеве объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением кровли ряда жилых домов и зданий, передает агентство Kazinform.  

    Сильным ветром в Конаеве повреждены кровли жилых домов и зданий
    Фото: акимат Конаева

    Как сообщили в акимате города, в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра с порывами более 25 м/с были повреждены кровли жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения.

    В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (законы «О гражданской защите», «О местном государственном управлении и самоуправлении») аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.

    С 17 декабря официально введен режим ЧС местного масштаба.

    — За счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах, — говорится в сообщении.

    Отмечается, что с 11 декабря коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

    В настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.

    Отметим, что на 18 декабря в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 

    Теги:
    Происшествия, ЧС Режим ЧС Непогода Конаев
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают