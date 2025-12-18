Режим ЧС объявлен в Конаеве
В Конаеве объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с повреждением кровли ряда жилых домов и зданий, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в акимате города, в ночь с 11 на 12 декабря в результате сильного ветра с порывами более 25 м/с были повреждены кровли жилых домов и зданий, а также выведены из строя опоры уличного освещения.
В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан (законы «О гражданской защите», «О местном государственном управлении и самоуправлении») аким города Конаева принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба.
С 17 декабря официально введен режим ЧС местного масштаба.
— За счет средств чрезвычайного резерва планируется провести ремонтно-восстановительные работы на поврежденных объектах, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 11 декабря коммунальные службы города работают в усиленном режиме.
В настоящее время ситуация в Конаеве стабильная: электроснабжение, водо- и теплоснабжение функционируют в штатном режиме.
Отметим, что на 18 декабря в 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.