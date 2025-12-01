Штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

18 декабря утром и днем на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области туман.

В центре, горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер западный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Алматинской области ожидается временами сильный снег. На юге, в горных районах области гололед, туман. Ветер северо-западный, западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В г. Алматы: 18 декабря ожидаются гололед, туман.

На юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юго-востоке области 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-восточный днем на севере, востоке, юго-западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, метель. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на юге, в центре области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, днем на юге, востоке области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе области ожидается туман. Ветер юго-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В первой половине ночи в горных районах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных районах области низовая метель. На западе, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах области 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются снег, низовая метель. На юге области ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель, днем в горных районах снег, низовая метель. Временами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидаются снег, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер юго-западный на востоке области порывы 15-20 м/с.