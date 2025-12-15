Призера Олимпийских игр приговорили к 3 годам колонии в Павлодаре

Следствием установлено, Даулет Шабанбай 17 сентября 2025 года был в одном из кафе в Павлодаре. Распивал спиртное, а после решил прогуляться до вокзала. Как раз-таки возвращаясь обратно в кафе бронзового призера остановили солдаты воинской части 5512 и попросили предъявить документы.

— Умышленно нанес один удар ногой в область плеча Алиева, сопровождая свои действия нецензурной бранью. Не останавливаясь на достигнутом, используя свое физическое превосходство, Шабанбай сразу же после нанесения удара Алиеву нанес один удар кулаком правой руки в область правого глаза Мергембаеву, после чего незамедлительно снова нанес один удар кулаком в область лица Алиеву, — огласил прокурор в суде.

Даулета Шабанбай в итоге удалось задержать. Уголовное дело открыли по факту применения насилия в отношении представителя власти. Свою вину призер Олимпийских игр признал и попросил строго не наказывать, а вот прокурор запросил 4 года заключения.

— Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 380 ч.4 УК и назначить наказание в виде лишения свободы, сроком на 3 года, — озвучила приговор судья специализированного суда по уголовным делам Павлодара Айгуль Ахметова.

